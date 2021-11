Liliana Mercado recibió el Balón de Oro de la Liga BBVA MX Femenil

Este lunes previo al partido entre Tigres y Pumas, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Grita México A21, la futbolista felina Liliana Mercado, recibió de manera oficial la entrega del Balón de Oro por parte de Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mariana Gutiérrez, Directora de la Liga BBVA MX Femenil y Mauricio Culebro, Presidente de Tigres.

Liliana, fue elegida por medio de una votación entre las capitanas y entrenadores de los 18 clubes de la Liga BBVA MX Femenil, así como las periodistas que forman parte del Comité Editorial.

La originaria de Atlacomulco, Estado de México, cuenta con una carrera impresionante y sus números la avalan: Es la primera futbolista en llegar a 150 partidos en la liga. Ha sido cuatro veces campeona de la Liga BBVA MX Femenil, Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020 y 2021, todos los títulos con los Tigres.

La capitana de los universitarios, es la segunda futbolista con más minutos disputados en la cancha con 12 mil 711 minutos, y Acumula 26 goles con los Tigres.

✨ ¡ H I S 7 Ó R I C A ! 🏆



¡Eres grande, Capitana @LilianaMercadoF! Sigamos creando momentos Incomparables 💛#SiempreContigo 👊🏻#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/OPTOgFREgL — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 9, 2021

Reconocimiento

La Liga BBVA MX, emitió un comunicado donde resalta que la mediocampista de 33 años, puede presumir de ser una futbolista disciplinada, que en la historia de la Liga BBVA MX Femenil, no ha sido expulsada y fue una jugadora de hierro en la fase regular del Torneo Guardianes 2020, al sumar todos los minutos posibles de juego.

Recordemos que el pasado 17 de Julio, se anunciaron a los ganadores del balón de Oro, dónde Liliana Mercado se llevó las votaciones para la mejor jugadora de la temporada 2020 – 2021.

“Me siento muy feliz de recibir este premio y solamente me queda agradecer primeramente a Dios, a mi familia, sin duda al club y a mis compañeras de equipo que son las que siempre me hacen dar el máximo y obviamente también a esa afición que siempre nos está apoyando, la verdad que para mí es un honor el poder recibirlo y esto solo me compromete a seguir dando lo mejor de mí para el equipo siempre, muchas gracias”, comentó la futbolista.

Pero fue hasta este lunes que recibió dicho galardón, con la afición de los Tigres, en el Estadio Universitario, de San Nicolás en Nuevo Léon.