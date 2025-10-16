deportes
Línea del Tiempo 2004: El Debut de Messi y el Nacimiento de Facebook | Historia que Marcó una Era

En esta cápsula de Línea del Tiempo, viajamos al año 2004, un punto de inflexión en la historia moderna. Ese año, Lionel Messi debutó oficialmente con el FC Barcelona el 16 de octubre, iniciando una era dorada en el fútbol. Al mismo tiempo, Facebook apareció en escena, revolucionando la forma en que el mundo se conecta.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Lo mejor de los Prota
