Línea del Tiempo 2004: El Debut de Messi y el Nacimiento de Facebook | Historia que Marcó una Era
En esta cápsula de Línea del Tiempo, viajamos al año 2004, un punto de inflexión en la historia moderna. Ese año, Lionel Messi debutó oficialmente con el FC Barcelona el 16 de octubre, iniciando una era dorada en el fútbol. Al mismo tiempo, Facebook apareció en escena, revolucionando la forma en que el mundo se conecta.
En esta cápsula de Línea del Tiempo, viajamos al año 2004, un punto de inflexión en la historia moderna. Ese año, Lionel Messi debutó oficialmente con el FC Barcelona el 16 de octubre, iniciando una era dorada en el fútbol. Al mismo tiempo, Facebook apareció en escena, revolucionando la forma en que el mundo se conecta.