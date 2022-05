Lionel Messi le da el Balón de Oro a Karim Benzema

Argentina. El astro argentino Lionel Messi no tiene duda y ya tiene a su ganador del ‘Balón de Oro’ de esta temporada, además habla sobre el triunfo del Real Madrid en la Champions League.

En una entrevista para TyC Sports, Messi declaró que el delantero del Real Madrid Karim Benzema “merece el Balón de Oro”.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la ‘Champions’, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, afirmó el jugador del PSG.

Messi añadió que una de las eliminatorias en las que Benzema firmó dos buenos partidos fue, precisamente, frente al París Saint-Germain (PSG). ‘La Pulga’ que reconoció que él y sus compañeros no acabaron contentos tras caer eliminados por el Real Madrid.

“La eliminación de Madrid nos mató”: Lionel Messi



“Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de ‘Champions’ y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta ‘Champions’”, apuntó el argentino.

“Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasa eso, después cambia el partido”, añadió el exjugador del Barcelona.

Lionel Messi no quiere despedirse del futbol sin ganar la Champions League una última vez. Así lo reconoció en la entrevista: “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la ‘Champions’, que la ‘Champions’ son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera”, finalizó.