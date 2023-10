Lionel Messi conoce a Peso Pluma en pleno partido del Inter Miami

Este sábado, minutos previos a iniciar el encuentro entre el Inter Miami y el cuadro del Cincinnati, el futbolista argentino estrella de la MLS, se encontró con estrellas de la farándula y la música, entre ellos el mexicano Peso Pluma.

Lionel Messi no arrancó de titular, pues ha venido padeciendo de una presunta fatiga por lo que se perdió los últimos cuatro encuentros del equipo de la Florida.

La ausencia de Messi con el Inter Miami

Messi no estuvo en los partidos ligueros empatados contra Orlando City y New York City y en el que perdieron por 1-4, el último miércoles en el campo del Chicago Fire. Cayeron además en la final de la Copa US Open ante el Houston Dynamo.

Messi saluda a Peso Pluma en el partido del Inter de Miami. pic.twitter.com/E58hkhGcuD — Peso Pluma (@PesoPlumaData) October 7, 2023

El encuentro de de Lionel Messi con Peso Pluma

En su regreso al DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Messi fue ovacionado y reconocido cuando saltó al terreno de juego en la previa del duelo.

Verlo calentando fue una buena señal para el equipo, pero también para los millones de aficionados en el mundo al jugador argentino.

Messi fue al banquillo, y al llegar a la zona de los suplentes, se encontró a metros de Hassan Emilio Kabande Laija conocido popularmente como Peso Pluma.

Primero soltaron una sonrisa y se aproximaron entre el banquillo y la grada, donde se saludaron fraternalmente, siendo una de las estampas de este encuentro.

Pero además en el partido, estuvieron figuras como Nicki Nicole, Duki y Bizarrap.

Messi ya vio minutos en la MLS

Corría el minuto 55, cuando Lionel Messi ingresó al terreno de juego para volver a ver acción tras su pausa iniciada el 20 de septiembre.

El estadio se volcó a su favor, incluido Peso Pluma.