Messi enciende las alarmas: “Espero que no sea nada grave”

La Selección Argentina obtuvo su boleto a los cuartos de final de la Copa América 2024 después de vencer a Chile por la mínima en el MetLife Stadium. Sin embargo, el segundo triunfo dentro del Grupo A puede haberle salido muy caro a los campeones del mundo. Lionel Messi debió ser atendido en el primer tiempo por una aparente molestia muscular que puede haberlo complicado el resto del compromiso.

Después del triunfo el delantero ofreció algunas declaraciones ante los medios de comunicación, sus palabras no fueron del todo alentadoras para la afición albiceleste. La buena noticia es que con el pase a la siguiente fase ya amarrado, Messi podría descansar el sábado y ver desde la barrera el cotejo que su equipo disputará frente a Perú para cerrar la acción del Grupo A. El jugador del Inter de Miami jugó los 90 y estuvo cerca del gol.

“Qué sé yo... Ahora voy a ver. Creo que sí. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando así que espero que no sea nada grave”, respondió el legendario atacante ante los cuestionamientos sobre una posible lesión en el aductor. Durante el primer tiempo debió ser atendido y permaneció fuera del terreno unos momentos. Según sus palabras, las molestias se presentaron desde que arrancó el choque ante la escuadra de Ricardo Gareca.

“Terminé bien, aunque un poco dolorido. No estaba suelto del todo. Me molestaba un poquito. Mañana veré cómo seguimos. Me costaba moverme con soltura. Y después te empieza a jugar la cabeza porque empezás a pensar en el pinchazo. Pero vamos a ver”.

Messi dijo que fue desde la primera jugada cuando sucedió todo, a pesar de ello, cerca del final realizó un pique de más de 70 metros en el que Argentina estuvo cerca de hacer el segundo de la noche. Apenas este lunes el artillero cumplió 37 años y estuvo cerca de festejar con anotación, pero el poste se lo negó.

¿Cuándo juega Argentina vs Perú?

Argentina y Perú se medirán el sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Quizá Lionel Messi cause baja en dicho cotejo por una lesión en el aductor.

