Cuando Messi le regaló boletos al Paleta Esqueda para ver al Barcelona

Algunos futbolistas tienen anécdotas muy curiosas, pero el Paleta Esqueda tiene unas que parecen de fantasía, pues no sólo le pidió cara a cara su jersey a Ronaldinho, sino que tuvo contacto con Lionel Messi, quien le regaló unos boletos para ver al Barcelona.

El Paleta Esqueda fue un futbolista que tuvo un buen paso por clubes mexicanos, como el América, además de la Selección Mexicana, pese a que no fue una ‘súper estrella’, pero conoció a algunos de los mejores futbolistas del mundo.

¿Cómo fue que Messi le regaló boletos al Paleta Esqueda?

De acuerdo a un relato que contó en su podcast, Esqueda recordó que cuando estaba en el América, sufrió de una fuerte lesión, por lo que tuvo que ir a Barcelona para tratarse, donde aprovechó el viaje y quiso ver a los ‘Culés’ en vivo, pero no tenía boletos.

“Voy a Barcelona, llego y digo: ‘wey, aquí juega el mejor jugador del mundo, Messi es mi ídolo… Tengo que verlo’. Me comunico con el ‘Rolfi’ Montenegro, compañero de hace tiempo en el América, llevaba muy buena relación y le dije ‘güey, estoy en Barcelona, ¿hay forma de conseguir unos boletos con Messi o para ver a Messi?’”, dijo Esqueda con mucha ilusión.

Pese a que se veía poco probable, Enrique Esqueda no perdió la fe y al poco tiempo recibió una llamada donde le pasaron el teléfono de Lio Messi, asegurándole que él le daría los boletos para ver al Barcelona, algo que lo llenó de emoción.

“’Rolfi’ me llama y me dice que ‘no hay ningún problema, él te los da, que le escribas primero para que te diga dónde te los va a dar’. Verg#, ¿es neta? Y de repente ‘cel contact’, dije qué p*do, no mam#s. Al otro día fui al estadio por los boletos a las 11 de la mañana”, comentó.

Paleta Esqueda jugó en el América del 2006 al 2011, donde quizá no se convirtió en un ídolo pero tuvo vivencias irreales.