Paleta Esqueda le ‘rogó' a Ronaldinho para que le regalara su camiseta

Ronaldinho es una de las máximas figuras que tiene el futbol mundial, y cuando aún estaba en activo, los jugadores se ‘peleaban’ por tener su jersey, tal y como lo revela el Paleta Esqueda, quien le ‘rogó’ para que no se la diera a nadie más y dejó de poner atención al partido con tal de vigilarlo.

El astro brasileño jugó para algunos de los mejores equipos del mundo, tal como lo es el PSG, Barcelona y AC Milan, donde en este último el Paleta Esqueda pudo coincidir con R10 y ahí obtuvo una de sus pertenencias más preciadas.

Así obtuvo el Paleta Esqueda la camiseta de Ronaldinho

Hablando con el podcast ‘TikiTaka’, Enrique Esqueda recordó el momento en que fue parte de un amistoso internacional entre el América y AC Milan, mismo que tuvo lugar en 2009 durante un torneo llamado ‘World Football Challenge’. El Paleta no supo cómo reaccionar cuando vio a Ronaldinho.

“Hasta nosotros como jugadores nos reservábamos el fanatismo. Yo cuando lo ví, estaba formado para un América vs Milan. Llega y me hacen ‘mucha suerte’, volteo y era Ronaldinho… le digo ‘suerte para ti’ jajaja es el América, cuídate’”, dijo el Paleta Esqueda entre risas.

Ya con el partido en marcha, el Paleta Esqueda confesó que dejó de ver el balón cerca del medio tiempo, pues su máxima preocupación era vigilar a Ronaldinho. Cuando el árbitro sonó su silbato para el descanso, corrió hacia él e hizo lo siguiente.

“Llega el medio tiempo wey y voy corriendo hacia él. ‘Me das tu camiseta wey, me das tu camiseta wey’ y dice ‘sí, ahorita te la doy’ y le contestó ‘no wey, ya porque si no me la van a quitar, por favor’, ‘ok toma’, me la da y me voy corriendo al vestidor, la meto debajo de mi maleta para que no me la roben”, mencionó el examericanista.

Finalmente y tras haber conseguido la camiseta de Ronaldinho, ahora Esqueda estaba preocupado de que alguno de sus compañeros se la fuera a quitar mientras el juego estaba en marcha, pues pese a que todos se llevaban muy bien, sabía el valor que tenía, pero no sucedió.