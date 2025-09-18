Lionel Messi ya tendría decidido el equipo en el que jugará para afrontar su retiro del futbol

El astro argentino Lionel Messi ya tendría decidido dónde jugará los próximos dos años y además en qué equipo se retirará del futbol, considerando que tiene 38 años cumplidos y una carrera sumamente extraordinaria. Su felicidad la ha encontrado junto a su familia y el futbol en Miami, por lo que todo apunta a que seguirá en el Inter Miami.

De acuerdo a reportes, entre estos de la agencia AFP, explican que Messi y el Inter Miami ya llegaron a un acuerdo sobre su renovación y seguirá así en el equipo de la MLS en Estados Unidos por los próximos dos años. Se estima que superando los 40 años y cuando termine su última temporada de contrato, Messi definitivamente le diga adiós al futbol profesional en la que es más que un ídolo.

¿Cuándo termina contra Messi con el Inter Miami?

El acuerdo contractual que está vigente entre Lionel Messi y el Inter Miami expira el 31 de diciembre del 2025, por lo cual son tiempos para firmar esa renovación o de otro modo, el jugador podría escuchar otras ofertas e inclusuve puede llegar a acuerdos al no tener algo firmado con Miami.

Si Messi quedara libre se abre la ventana para que otros equipos de la MLS lo busquen como refuerzo, o inclusive el futbol árabe o muy remotamente un retorno al Barcelona para ahí decir adiós, pero todo eso luce difícil cuando ha encontrado con su familia estabilidad, felicidad y calidad viviendo en Miami.

Anuncio de renovación de Messi con el Inter Miami, es inminente

Los reportes acotan que ya había un acuerdo y sería en no más de dos semanas, es decir antes de que termine el mes de septiembre, cuando Inter Miami y Messi anuncien esta extensión de contrato por dos años.

Así Messi parece que cursará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, siendo jugador de Inter Miami.