¿Se acerca el final? Las palabras de Messi que generan incertidumbre

Tal parece que poco a poco las estrellas del futbol se pueden ir apagando. Luego de haber conquistado la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Argentina y estar jugando para el Inter de Miami, Lionel Messi ya no tiene un objetivo claro a nivel deportivo, dejando abierta la puerta a un posible retiro sin una fecha en concreto.

Durante una entrevista para Big Time Podcast de Arabia Saudita, el exjugador del Paris Saint-Germain y FC Barcelona ha dejado claro que ya no tiene sueños por cumplir como futbolista profesional, pues tras conquistar el Mundial de 2022 ya tuvo la suerte de ganar todos los títulos por haber en su carrera.

“¿Sueño para el futuro? Ya no tengo uno concreto a nivel deportivo. Tuve la suerte de ganarlo todo”, dijo Lionel Messi durante el programa.

De cara a cumplir 37 años de edad, el delantero del cuadro de la Major League Soccer asegura que su retiro va a depender de su sentir dentro de los terrenos de juego.

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo voy a dar sin pensar en la edad, pero si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer. Cuando sienta que ya no estoy para rendir, que no lo disfruto ni ayudo a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”, agregó Leo.

La tristeza de Jorge Sánchez por haber perdido la final ante Estados Unidos

Te puede interesar: El jugador que busca LAFC para reemplazar a Carlos Vela

El palmarés en la carrera de Lionel Messi

Desde su llegada a la MLS para jugar con el Inter de Miami, Lionel Messi ha disputado 19 partidos con el equipo de ‘Las Garzas’, mismo con el que tiene un registro de 16 goles y 7 asistencias.

A lo largo de su carrera, a nivel de clubes Lionel Messi ha logrado ganar 4 Champions League, 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 Supercopas de España, 2 Ligue 1, 1 Supercopa de Francia y 1 Leagues Cup.

Con la Selección de Argentina, Messi ha ganado una Copa América, un Mundial Sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Finalísima y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Resumen: México 3-0 Argentina | Partido amistoso Sub-23

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Lo que falta para que Mbappé firme con el Real Madrid