deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Nota

¡GOAT! Lionel Messi se convierte en el máximo asistidor de la historia

Lionel Messi sigue rompiendo todas las marcas establecidas en el futbol y ahora con el Inter Miami se convirtió en el máximo asistidor en la historia

Inter busca compañero para Messi
Reuters
Lionel Messi Inter Miami
Memo Gómez
Internacional
Compartir

Mientras el Inter Miami sellaba su pase a la gran final de la MLS con una contundente goleada 5-1 ante el New York City FC, Lionel Messi escribía otro capítulo dorado en su leyenda. El astro argentino con una asistencia clave para Mateo Silvetti en el minuto 67, alcanzó su asistencia número 405, superando oficialmente el registro histórico de crack húngaro Ferenc Puskas, a quien se le atribuyen 404.

Este hito coloca a Messi otro escalón de leyenda inalcanzable, coronándose como el jugador con más pases de gol en la historia del fútbol profesional. Aunque existen debates sobre la métrica exacta de la era de Puskás, organismos como la IFFHS ya reconocían a Messi como el primero en alcanzar la barrera de las 400 asistencias.

Te puede interesar: América podría recibir una millonaria multa por romper las reglas de la Liga BBVA MX

Además de estar cerca a las 900 anotaciones sin ser un delantero nominal, pero fundamental en la construcción del juego, el capitán del equipo de la Florida demostró una vez más que su genialidad trasciende el simple dato goleador. La jugada que derribó el récord fue un pase milimétrico que Silvetti sólo tuvo que empujar a la red, en una noche donde el equipo de Javier Mascherano mostró todo su poderío ofensivo para ganar la final de la Conferencia Este.

Vancouver Whitecaps será su rival en la final

Con este triunfo y el récord en su poder, Messi y el Inter Miami llegan con moral por las nubes a la definición del campeonato, consolidando un proyecto que sigue haciendo historia en la liga norteamericana.

Su rival será Vancouver Whitecaps, comandado por otra estrella como lo es Thomas Muller que en su primera temporada buscará levantar otro título. Messi y compañía disputarán por primera vez la MLS Cup en busca de conquistar por primera vez el futbol de los Estados Unidos con el club de Miami.

Te puede interesar: Este es el Top5 de goleadores a nivel mundial en 2025

Lionel Messi
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Memo Gómez

Autor / Redactor

Memo Gómez

×
×