¡GOAT! Lionel Messi se convierte en el máximo asistidor de la historia

Mientras el Inter Miami sellaba su pase a la gran final de la MLS con una contundente goleada 5-1 ante el New York City FC, Lionel Messi escribía otro capítulo dorado en su leyenda. El astro argentino con una asistencia clave para Mateo Silvetti en el minuto 67, alcanzó su asistencia número 405, superando oficialmente el registro histórico de crack húngaro Ferenc Puskas, a quien se le atribuyen 404.

Este hito coloca a Messi otro escalón de leyenda inalcanzable, coronándose como el jugador con más pases de gol en la historia del fútbol profesional. Aunque existen debates sobre la métrica exacta de la era de Puskás, organismos como la IFFHS ya reconocían a Messi como el primero en alcanzar la barrera de las 400 asistencias.

Además de estar cerca a las 900 anotaciones sin ser un delantero nominal, pero fundamental en la construcción del juego, el capitán del equipo de la Florida demostró una vez más que su genialidad trasciende el simple dato goleador. La jugada que derribó el récord fue un pase milimétrico que Silvetti sólo tuvo que empujar a la red, en una noche donde el equipo de Javier Mascherano mostró todo su poderío ofensivo para ganar la final de la Conferencia Este.

A historic night. We’re not done yet… ✍️✨ pic.twitter.com/EvsTUYm9Tq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Vancouver Whitecaps será su rival en la final

Con este triunfo y el récord en su poder, Messi y el Inter Miami llegan con moral por las nubes a la definición del campeonato, consolidando un proyecto que sigue haciendo historia en la liga norteamericana.

Su rival será Vancouver Whitecaps, comandado por otra estrella como lo es Thomas Muller que en su primera temporada buscará levantar otro título. Messi y compañía disputarán por primera vez la MLS Cup en busca de conquistar por primera vez el futbol de los Estados Unidos con el club de Miami.

