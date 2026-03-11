Messi NO LE PASABA el balón a cualquiera en Barcelona POR ESTA RAZÓN

Durante años, Lionel Messi fue el líder indiscutible del Barcelona, no solo por sus goles sino también por su visión de juego y su capacidad para decidir partidos. Sin embargo, una reciente revelación del ex entrenador Ronald Koeman ha vuelto a encender la curiosidad sobre la forma en que el argentino se relacionaba con sus compañeros dentro del campo. Según explicó el técnico neerlandés, el astro tenía una particular manera de elegir a quién pasarle el balón durante los entrenamientos, algo que decía mucho sobre el talento de los futbolistas que lo rodeaban. El comentario surgió durante una entrevista y rápidamente llamó la atención de los aficionados que siguen de cerca la historia reciente del futbol europeo y del Barcelona.

Koeman, quien dirigió al club catalán entre 2020 y 2021, recordó una escena que para él fue reveladora: la conexión inmediata entre Messi y el joven Pedri desde los primeros días de entrenamiento.

¿Por qué Messi solo le pasaba el balón a ciertos jugadores en Barcelona?

De acuerdo con Ronald Koeman, la explicación es sencilla pero contundente: Lionel Messi valoraba el talento por encima de todo. El entrenador explicó que, durante las prácticas del Barcelona, el argentino tenía una tendencia muy clara a buscar a los jugadores que entendían el juego al mismo nivel.

“Messi solo le pasaba el balón a los talentosos”, explicó Koeman al recordar aquella etapa en el club blaugrana.

Entre esos futbolistas apareció rápidamente un nombre que hoy es una figura del equipo: Pedri. El mediocampista español llegó al Barcelona procedente de Las Palmas, y en un inicio el plan del club era enviarlo a préstamo para que ganara experiencia.

Sin embargo, Koeman contó que bastaron un par de entrenamientos para darse cuenta de que el joven tenía algo especial. Lo que terminó de convencerlo fue observar cómo Messi buscaba constantemente asociarse con él dentro del campo.

Para el técnico neerlandés, ese gesto fue una señal clara del potencial del futbolista.

La conexión Messi–Pedri que sorprendió en los entrenamientos del Barcelona

Koeman recordó que cuando Pedri llegó al Barcelona, muchos dentro del club todavía no sabían exactamente qué esperar del joven mediocampista. Pero el propio Messi, sin necesidad de palabras, comenzó a demostrar su confianza en él.

Según el ex entrenador, el argentino intentaba conectar constantemente con Pedri durante los entrenamientos, algo que no ocurría con todos los jugadores.

Ese detalle terminó influyendo en la decisión de Koeman de mantener al joven español en la plantilla, en lugar de enviarlo a préstamo como se había planteado inicialmente.

Con el paso del tiempo, aquella intuición terminó confirmándose. Pedri se consolidó como una de las grandes figuras del Barcelona, mientras que Messi continuó siendo el eje creativo del equipo hasta su salida del club.

Aunque el argentino dejó la institución hace varios años, historias como esta siguen mostrando cómo funcionaba la dinámica dentro del vestidor de uno de los equipos más importantes del futbol mundial.