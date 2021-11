Erik Lira: “Vamos a ganarle los dos partidos al América”

Pumas se juega el todo por el todo este miércoles ante el América en Ciudad Universitaria, partido correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Para el mediocampista felino, Erik Lira, jugar la Liguilla ante el América representa más que un partido de Cuartos de Final, significa el orgullo deportivo y terminar con la hegemonía azul crema, reiterando el mensaje que mandó en el Nemesio Díez: “Nos vamos a Ch&ng4r al América”.

“Sí, me nació (el mensaje) y estoy seguro que así va hacer no hay otra no solamente lo pienso yo, lo pensamos todos. Creo que si a partir de esta instancia no importa el torneo, ya es un torneo totalmente diferente creo que sale campeón el equipo que mejor está en este momento entonces nosotros tenemos que aprovechar eso y venimos con muy buena energía un buen envía un anímico y para mí que salir a proponer”, aseguró Erik Lira en Conferencia de Prensa.

¿Quién entiende el futbol mexicano? | El Dictado

Te puede interesar: Pumas, el equipo que más aportó jugadores al XI ideal de la Liga MX



Lira afirma que van por todo

Por otra parte, el mediocampista universitario aseguró que irán por el triunfo no sólo en el Estadio Olímpico Universitario, sino también en el Estadio Azteca, inmueble donde no ganan desde 2016.

“Sí, yo creo que sí, no tenemos nada que perder, como repito vamos a salir a proponer y vamos a ir a ganar, y a ganar los dos partidos. Primero que muchas gracias por el apoyo y apoyo porque siempre estuvieron y creo que adonde vamos en nuestra casa siempre somos locales y para mí es una ilusión y un orgullo muy grande tenerlos afuera de la cancha”.









Finalmente Erik Lira es consciente de que el partido de repechaje ante Toluca, Pumas tiene que ser mucho más contundente y de la misma forma que, en el Nemesio Díez, salir a proponer el encuentro.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Puebla vs León EN VIVO

“Yo creo que tenemos que salir como salimos en Toluca, tenemos que salir a proponer, tenemos que estar concentrado ya que no lo hacemos bien nos cuesta, somos un equipo que tenemos que estar al 100% todos para lograrlo”.