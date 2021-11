Pumas, el equipo que más aportó jugadores al XI ideal de la Liga MX

La contundente victoria de los Pumas 2-1 sobre Toluca en la cancha del Nemesio Díez, demostró que el conjunto universitario cuenta con un gran equipo y con grandes individualidades, es por ello que este lunes la Liga BBVA MX publicó el XI ideal de la Reclasificación del Torneo, donde destacan tres jugadores universitarios: el lateral derecho Alan Mozo, el defensa central Arturo “El Palermo” Ortiz y el mediocampista y autor de un golazo, el mediocampista Leo López.

Para el entrenador azul y oro Andrés Lillini haber sacado el triunfo como visitante fue muestra de la unión, el buen momento y sobre todo la determinación que mostró el equipo sobre el terreno de juego.

“La determinación de este equipo es increíble y hasta la fecha 11 no encontrábamos los goles. Salir de esa situación, estos jugadores lo hicieron posible. Me trajeron hasta acá y les dije que no me dejaran ir de vacaciones. Ellos están convencidos y no es fácil hacerlos correr, pero me entienden, lo comprenden y si no lo hacemos con un esfuerzo más, no alcanza”, asegur´´o Lillini tras la victoria en la Bombonera.

Sin embargo el timonel del conjunto del pedregal sabe que aún no ha conseguido nada y este es solo el primer objetivo trazado en los planes del equipo universitario y enfrentar al América será un reto muy importante para todos, partido donde no se pueden dar el lujo de cometer errores.

“Contra América no se puede estar desconcentrado porque la calidad de sus futbolistas te define un resultado. Ahora viene el mejor equipo del torneo y es un equipo cerca de casa y la afición lo considera un lindo partido de futbol y debemos estar mejor de lo que estuvimos esta noche para poder pasar”, agregó.



Lillini y un mensaje para los hinchas



Finalmente Andrés Lillini se mostró sumamente agradecido con el apoyo mostrado por la afición azul y oro y resaltó que ellos son el extra que el equipo necesita, dejando claro que es la mejor afición del país.

Fans o Aficion durante el partido America vs Pumas UNAM, Correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 03 de Octubre de 2021.

“Luego preguntan por qué Pumas es grande sin ganar títulos y es por esto, porque vienen y apoyan sin ser locales. Estamos para ser duros contrincantes. El mensaje solo es que vamos a ser competitivos, que no vamos a dar por perdido una pelota y luego seguir con las formas. Tenemos tres días de trabajo y crecer en las formas, en lo ofensivo sería bueno”.

Pumas se enfrentará este miércoles al América en Ciudad Universitaria, con el objetivo de llevarse la victoria en casa y mantener intacto el orgullo deportivo.