Lisandro Magallán: “En la Liguilla no hay favoritos”

Lisandro Magallán se ha convertido en uno de los referentes de Pumas en este torneo. El argentino es el nuevo capitán de los universitarios y sabe que tienen con que competirle a Cruz Azul en los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

“No hay favoritos. En ninguno hay. Son partidos de vuelta, donde el que menos se equivoque pasa. He visto que el que tenga más voluntad de superar los obstáculos, clasificara. Hay que trabajar, jugar los partidos y después veremos”, comentó Magallán.

Magallán, enfocado en Cruz Azul

“Me gustaría llegar a la Final, no pienso en nada más. La Liguilla pasa muy rápido y es mucho el desafío. Te estás jugando mucho, no hay margen para que cada uno piense en qué hacer en el futuro. No hay lugar para eso. Nadie está pensando en qué va a hacer a partir de junio. El objetivo es claro y es el jueves contra Cruz Azul. Es prepararse y dar lo mejor”, afirmó Lisandro.

El mensaje de Magallán para Cruz Azul

Lisandro, dejó en calro que Pumas no le tiene miedo a la máquina de Martín Anselmi.

“Ellos tienen buenos jugadores, no solo el campeón de goleo. Todo el equipo lo hace muy bien. Se aumenta la complejidad del desafío. Y nos permite demostrar que estamos aptos. Tenemos el objetivo de seguir en la Liguilla lo más que podamos. Vamos a trabajar en búsqueda del objetivo, sin importar quien esta adelante”, comentó el argentino.

Finalmente, habló acerca de superar lo hecho el anterior torneo, cuando Pumas llegó hasta la instancia de semifinales.

“Ha sucedido que un equipo que entre en octavo ha salido campeón. No sería ni la primera, ni la última donde un equipo, entrando por Play In, llega a la final. Entiendo que con el formato, lo que se hizo en temporada regular, no cuenta ya. Y hay que buscar la oportunidad, tomarla y clasificar a Semifinales”, sentenció Magallán.

