El futuro de esta figura de Pumas es una incógnita

Pumas sueña con el pase al Play-In. El equipo felino deberá ganarle a Tigres si quiere meterse en la siguiente fase del torneo. Previo a este encuentro, está la incertidumbre si una de sus figuras seguirá o no en el cuadro auriazul para el siguiente certamen, se trata del argentino Lisandro Magallán.

“Lisandro es una pieza importante, sabemos que está por terminar su contrato y las pláticas con él no están concluidas. Hay las opciones de que haya continuidad o que decida él tomar otra decisión”, expresó Luis Raúl González, presidente de Pumas, acerca del contrato del defensor felino.

Efraín Juárez espera que sus jugadores puedan dar una gran actuación en el Volcán este sábado, un estadio en el que Pumas no gana desde hace más de una década.

“No es un equipo fácil, con grandes individualidades. Las estadísticas dan otros números, pero nosotros vamos a ir con mucha ilusión. Hoy el equipo me encantó, representa a los Pumas, si lo hacemos por espacios más largos tenemos mucha posibilidad. No hay que olvidar de dónde venimos, donde estamos y hacia donde queremos llegar”, dijo el DT felino previo a este encuentro.

Finalmente, el estratega de Pumas prefirió no hablar de manera concreta del trabajo realizado en el arco por Alex Padilla.

“Yo no hablo sobre el individualismo. Me parece que el trabajo de todo el equipo se tenga la portería en cero. Álex está haciendo un buen trabajo, ha crecido mucho, llegó con mucha ilusión a esta liga a la que se está adaptando”, mencionó el técnico auriazul.

Los dirigidos por Juárez, necesitan campeonar

Pumas quiere cortar una racha de 14 años sin conseguir un título. Juárez sabe que el duelo ante Tigres en el estadio Universitario puede ser una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa de cara a la liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

