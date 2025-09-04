De las fuerzas básicas del América, a foguearse con el mismísimo Ronaldo

De la academia de Santos, saltó a la cantera del club América. Y, a sus apenas 17 años, Real Valladolid pasó a convertirse en su nueva casa.

Te puede interesar: ¿Cómo le fue a los mexicanos en el futbol europeo este fin de semana?

Un club de España al que llegó el legendario brasileño Ronaldo Nazário para convertirse en su dueño. La institución que hoy abre sus puertas a un futbolista mexicano: Lisandro Rodríguez.

“Llena de emociones, tanto de nervios como de cambios que llegan muy temprano. Al final de cuentas, yo me fui solo, y a esa edad puedes extrañar todavía a tus hermanos. Pero también ayuda a madurar un poco, en el aspecto de que tienes que ser responsable y saber que estás ahí por un compromiso y por una meta”, dijo el joven talento nacional para TV Azteca.

México vs Japón y México vs Corea del Sur EN VIVO, partidos de la Selección Mexicana, fecha FIFA de septiembre

Macías, otro mexicano que se codeó con Ronaldo

Lisandro Rodríguez no es el primero: hace poco, otro elemento nacional también se probó en el Real Valladolid: José Juan Macías. Y hoy, el equipo está bajo el mando de Guillermo Almada, estratega con pasado en la Liga BBVA MX y que incluso sonó para dirigir a la Selección Azteca.

“Me enseñaron dónde fue la celebración cuando llegó Ronaldo Nazário. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero me hubiera encantado. La experiencia es de primer nivel: te atienden bien en los entrenamientos. La diferencia en el ritmo es un poco más rápida, más sencilla para mí, por decirlo de alguna manera, porque te explican bien cómo puedes hacer las cosas, ha sido una gran experiencia”, expresó Lisandro.

Porque a sus apenas 17 años de edad salió de casa, dejando familia y amigos, para vivir la aventura de su vida en Europa con el Real Valladolid.

“Poder estar en España, mantenerme y poder llegar a más. Ser visto por clubes un poco más grandes, espero seguir creciendo y aprovechar esta gran experiencia en el extranjero”, sentenció el futbolista Lisandro Rodríguez en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Alexis Sánchez regresa a España con este equipo histórico