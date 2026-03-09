El Milan toma una decisión DEFINITIVA sobre el futuro de Santiago Giménez

Santiago Giménez todavía no ha vuelto a jugar con el AC Milan… pero su futuro ya está generando ruido en Europa.

Mientras el delantero mexicano continúa recuperándose de la operación de tobillo que lo alejó de las canchas, el club italiano ya habría tomado una decisión importante: ponerle precio en el mercado ante el interés que empieza a surgir desde la Premier League.

El atacante formado en Cruz Azul aún no ha reaparecido con los rossoneri tras su cirugía a finales del año pasado. Aunque en los últimos días ha retomado parte del trabajo con el equipo, el Milan ha preferido no apresurar su regreso para evitar cualquier recaída.

Sin embargo, mientras su recuperación sigue su curso, su nombre comienza a aparecer en conversaciones del mercado europeo.

La cifra que el Milan pediría por Santiago Giménez

De acuerdo con información de medios italianos, el Milan ya habría definido la cifra por la que estaría dispuesto a escuchar ofertas por el delantero mexicano.

Según estas versiones, el club rossonero dejaría salir a Giménez por una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

El interés habría surgido desde Inglaterra, donde Sunderland y Leeds United siguen de cerca la situación del atacante.

Hasta ahora no existe una oferta formal, aunque se reporta que el Sunderland ya habría iniciado primeros contactos para conocer la postura del Milan.

La cifra no es menor, pero tampoco está fuera de mercado si se toma en cuenta la edad del jugador y el potencial que mostró antes de su lesión.

Allegri revela cuándo podría regresar a las canchas

Mientras los rumores sobre su futuro empiezan a crecer, en el Milan mantienen la prioridad clara: recuperar completamente al delantero mexicano.

Tras la reciente victoria del equipo en Serie A, el entrenador Massimiliano Allegri habló sobre la evolución del jugador y dejó claro que el regreso está cada vez más cerca.

El técnico confirmó que Santiago Giménez podría volver a jugar durante el mes de marzo, siempre que su recuperación continúe sin complicaciones.

El calendario inmediato del Milan incluye partidos importantes contra Lazio y Torino, programados para el 15 y el 21 de marzo.

Si todo evoluciona según lo esperado, el mexicano podría reaparecer en alguno de esos encuentros.