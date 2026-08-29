Con el sello de la casa: Raúl Jiménez responde con gol y Wolverhampton se apodera del liderato (VIDEO)

La jerarquía del atacante mexicano Raúl Jiménez volvió a marcar la diferencia en el futbol inglés. Wolverhampton dio un fuerte golpe den la Jornada 3 de la EFL Championship al vencer con un contundente 4-1 al Stoke City, resultado que catapulta a los Wolves a la cima de la clasificación general con 7 puntos.

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales en Molineux Stadium, cuando apenas al minuto 2, Sam Gallagher sorprendió a la zaga para adelantar al Stoke City. Sin embargo, la reacción de los dirigidos por el cuadro local fue inmediata y demoledora. Rodrigo Gomes se vistió de figura al darle la vuelta al marcador en un lapso de cuatro minutos, firmando un doblete a los minutos 19 y 23 para poner el 2-1 antes del descanso.

El segundo gol de Raúl Jiménez en la EFL Championship

Para el complemento, la experiencia de Raúl Jiménez apareció en el momento clave del partido. Al minuto 55, el ariete de la Selección Mexicana ejecutó un penal con su serenidad habitual, engañando por completo al guardameta rival para firmar el 3-1. Este tanto representa la segunda anotación de la temporada para el delantero azteca, confirmando su rol como referente en la zona de ataque y su excelente momento en la definición.

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Raúl Jiménez 🇲🇽 no falla desde los once pasos. El delantero mexicano sigue con un increíble récord desde el punto penal. Hoy una vez más, clave para el triunfo de Wolverhampton en la Championship marcando el 3-1 ante Stoke City. Vaya jugador de culto.🔝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/duj24TLeGU — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 29, 2026

Tras cumplir con una destacada labor en el frente de ataque y desgastar a los centrales rivales, Jiménez salió de cambio al minuto 73 entre aplausos para ceder su lugar a Adam Armstrong. La fiesta de los Wolves la cerró Jordan James al 84', colocando el 4-1 definitivo tras una gran jugada colectiva.

Con esta goleada, Wolverhampton no solo mantiene el invicto, sino que se ubica provisionalmente en el primer puesto de la tabla con 7 unidades, demostrando que tiene los argumentos necesarios para pelear en la parte alta del torneo.

