Los equipos que podrían clasificar al Mundial 2026 en la Fecha FIFA de Octubre

Arranca la fecha FIFA del mes de octubre y hay varios equipos que pueden asegurar su boleto al Mundial de 2026 en los siguientes dos encuentros que se van a disputar.

Los equipos que pueden clasificar a la Copa del Mundo 2026 en la fecha Fifa de octubre son:



Honduras

Jamaica

Croacia

Francia

Eslovaquia

Suiza

Inglaterra

Noruega

Portugal

España

Ghana

Senegal

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Cada equipo tiene que tener una serie de combinaciones de resultados para poder clasificar. Aquí te detallamos lo que necesita cada equipo para asegurar su boleto.

Los que necesitan los equipos de Africa para clasificar al Mundial 2026

Argelia se clasificaría si:



Gana a Somalia .

. Empata ante Somalia mientras Uganda y Mozambique no ganan sus respectivos partidos.

y no ganan sus respectivos partidos. Uganda y Mozambique pierden sus partidos.

Cabo Verde se clasificaría si:



Gana a Libia .

. Empata ante Libia y Camerún no gana a Mauricio.

Costa de Marfil se clasificaría si:



Gana a Seychelles, mientras Gabón pierde ante Gambia.

Egipto se clasificaría si:



Gana a Yibuti .

. Burkina Faso no gana a Sierra Leona.

Ghana se clasificaría si:



Supera a la República Centroafricana mientras que Madagascar no gana a Comoras.

Senegal se clasificaría si:



Gana a Sudán de Sur, mientras que la RD Congo no gana a Togo.

¡Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Portugal y España cerca de avanzar!Lo que necesitan las selecciones Europeas para clasificar

Croacia se clasificaría el 12 de octubre si:



Gana a la República Checa y Gibraltar , mientras que los checos no superen a Islas Feroe .

, mientras que los checos no superen a . Empata ante la República Checa y ante Gibraltar, mientras que la República Checa pierde contra las Islas Feroe.

Francia se clasificaría el 13 de octubre si:



Victorias ante Azerbaiyán e Islandia , mientras que Islandia empata contra Ucrania .

, mientras que empata contra . Victorias ante Azerbaiyán e Islandia, mientras que Islandia pierde contra Ucrania y Ucrania no gana a Azerbaiyán.

Eslovaquia se clasificaría el 13 de octubre si:



Gana a Irlanda del Norte y Luxemburgo, mientras que Alemania no gana a Luxemburgo y el Irlanda del Norte vs Alemania acaba en empate.

Suiza se clasificaría el 13 de octubre si:



Gana a Suecia y Eslovenia, mientras que Kosovo no supera a Eslovenia y Suecia.

Inglaterra se clasificaría el 14 de octubre si:



Si gana a Letonia , mientras que Serbia no venza en sus duelos ante Albania y Andorra .

, mientras que no venza en sus duelos ante y . Empata ante Letonia, mientras Serbia iguale frente a Albania y después no supere a Andorra.

Noruega volvería a la ansiada Copa Mundial el 14 de octubre si:



Gana a Israel, mientras que Italia no venza en sus duelos ante Estonia e Israel.

Portugal se clasificaría el 14 de octubre si:



Gana a la República de Irlanda y Hungría, mientras que Armenia no gane sus partidos contra Hungría y República de Irlanda.

España se clasificaría el 14 de octubre si:



Gana a Georgia y Bulgaria, mientras que Turquía no supere a Bulgaria y el Turquía vs Georgia termine en empate.

Los dos equipos que pueden clasificar de CONCACAF

Honduras se clasificaría el 14 de octubre si:



Gana a Costa Rica y Haití, mientras que el Nicaragua vs Haití y el Costa Rica vs Nicaragua acaben en empate.

Jamaica se clasificará el 14 de octubre si:

