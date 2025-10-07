¡Se prenden las alarmas! SSPC hace recomendaciones para evitar estafas en la compra de boletos para el Mundial 2026

Desde hace varias semanas, la fiebre por la venta de boletos para el Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá ha comenzado en nuestro país, ya que nadie se quiere perder este gran evento deportivo.

Sin embargo, ante la posibilidad de fraudes y de personas aprovechadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , mandó una serie de recomendaciones a los interesados en comprar boletos para el Mundial 2026, esto con la finalidad de evitar que sean víctimas de estafas o robos.

¿Qué ha recomendado la SSPC?

La dependencia ha informado a la población que los ciberdelincuentes están usando sitios de Internet para promocionar boletos falsos, duplicados o que simplemente no existen, también hizo mención que cualquier venta que no corresponda con las fechas anunciadas por la FIFA, es totalmente falsa.

Sin embargo, eso no es todo, pues también se hizo mención de que por medio de las redes sociales, se están vendiendo boletos y paquetes turísticos alrededor del evento, aunque no todos son fraudes, se invita a la población a tener cuidado y verificar la información.

La SSPC, ya ha detectado algunas páginas falsas o clonadas que están siendo usadas por los delincuentes para vender boletos falsos para el Mundial 2026, lo mismo está sucediendo en diferentes cuentas de redes sociales. Una situación está sucediendo con el tema de paquetes turísticos que incluyen la entrada a uno de los partidos.

Por ese motivo, la dependencia ha hecho las siguientes recomendaciones para evitar caer en estafas:

