deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡Se prenden las alarmas! SSPC hace recomendaciones para evitar estafas en la compra de boletos para el Mundial 2026

Ante la gran demanda que tienen los boletos para el Mundial 2026, la SSPC ha hecho algunas recomendaciones para evitar fraudes.

Advierten de fraudes en la venta de boletos para el Mundial 2026
Faceboo: FIFA World Cup
Luis Madrid - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Desde hace varias semanas, la fiebre por la venta de boletos para el Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá ha comenzado en nuestro país, ya que nadie se quiere perder este gran evento deportivo.

Sin embargo, ante la posibilidad de fraudes y de personas aprovechadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , mandó una serie de recomendaciones a los interesados en comprar boletos para el Mundial 2026, esto con la finalidad de evitar que sean víctimas de estafas o robos.

América se llevó el clásico capitalino | DeporTV Express

¿Qué ha recomendado la SSPC?

La dependencia ha informado a la población que los ciberdelincuentes están usando sitios de Internet para promocionar boletos falsos, duplicados o que simplemente no existen, también hizo mención que cualquier venta que no corresponda con las fechas anunciadas por la FIFA, es totalmente falsa.

Sin embargo, eso no es todo, pues también se hizo mención de que por medio de las redes sociales, se están vendiendo boletos y paquetes turísticos alrededor del evento, aunque no todos son fraudes, se invita a la población a tener cuidado y verificar la información.

La SSPC, ya ha detectado algunas páginas falsas o clonadas que están siendo usadas por los delincuentes para vender boletos falsos para el Mundial 2026, lo mismo está sucediendo en diferentes cuentas de redes sociales. Una situación está sucediendo con el tema de paquetes turísticos que incluyen la entrada a uno de los partidos.

Por ese motivo, la dependencia ha hecho las siguientes recomendaciones para evitar caer en estafas:

  • No confiar en ventas anticipadas.
  • Verificar la autenticidad de las páginas que se visitan para la compra de boletos.
  • No comprar paquetes turísticos que incluyan boletos para los juegos, esto hasta que se haga el anuncio oficial de la FIFA.
  • Usar formas de pago seguras, como tarjetas de crédito y plataformas con protección anti fraudes.
Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×