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Fútbol

Confirman a tres equipos que tendrían FUERTE interés en fichar a Gilberto Mora

El medio Teamtalk informó en su página web que hay tres equipos con interés en fichar al mexicano Gilberto Mora

Gilberto Mora Club América
El jugador de 17 años supera en precio a 3 americanistas: Brian Rodríguez, Santiago Ramos y Santiago Bueno.|Gilberto Mora

Escrito por: Iván Vilchis

En las últimas horas, se ha dado a conocer un reporte del medio TEAMTalk en el que dio a conocer que tres equipos tendrían un fuerte interés en poder fichar a Gilberto Mora.

Los equipos interesados en fichar a Gilberto Mora segun TEAMTalk.

De acuerdo con el reportero, Fraser Fletcher, colaborador de TEAMTalk, reveló que el Liverpool es el principal pretendiente pues en los últimos días se ha dado a conocer que ha establecido contacto directo con el entorno del futbolista.

De igual forma, Fletcher agregó que hay dos equipos de LaLiga que son el Real Madrid y Barcelona los que tienen un fuerte interés en poder hacerse de los servicios del mexicano.

"Fletcher quiso destacar que los dos grandes de LaLiga, Real Madrid y Barcelona , también están mostrando interés".

Tres equipos destacados en el futbol Europeo, tendrían la intención de poder hacer una oferta por una de las joyas mexicanas más importantes en la actualidad.

Todos tendremos que esperar hasta que abra el mercado de fichajes de invierno para poder conocer más sobre el interés de los equipos y si alguno decide hacer una oferta formal por Gilberto Mora.

¿Borussia Dortmund tiene interés por Gilberto Mora?

En las últimas horas, diferentes medios en México han citado al medio TEAMTalk pues habría informado que el Borussia Dortmund tendría un fuerte interés por Gilberto Mora pero por el momento, TV Azteca Deportes no ha encontrado ninguna publicación en la que el medio de a conocer esa información por lo que se podría tratar de solo un rumor.

Por el momento, no hay información de otro medio de comunicación que revele un posible interés por Mora.

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