ÚLTIMA HORA: Rafael Márquez revela la gravedad de la lesión de Gilberto Mora

Este viernes 2 de octubre del 2026, Rafael Márquez reveló en conferencia de prensa previo al México vs Estados Unidos, la gravedad de la lesión de Gilberto Mora tras hacerle unos estudios médicos en los últimos días.

Rafael Márquez revela la evolución de Gilberto Mora

En respuesta a la pregunta de Omar Villarreal, colaborador de TV Azteca Deportes, Rafael Márquez explicó la evolución de Gilberto Mora tras presentar molestias que lo mantuvieron en una ligera recuperación con la Selección Mexicana.

El entrenador reveló que fueron unos estudios de rutina, se encuentra evolucionando de buena forma del tobillo y se encuentra disponible para poder jugar el México vs Estados Unidos.

"Si a Gil se le practicaron unos estudios de rutina, tenía unas ligeras molestías y esta evolucionando bastante bien por lo cual es elegible para el proximo partido".

Gilberto Mora está disponible para enfrentar a Estados Unidos 👊 Morita fue sometido a estudios pero su evolución fue buena y existe la posibilidad de que vea minutos en el Clásico de la CONCACAF 🔥#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/K3uIwfkAOj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 3, 2026

Con la confirmación de Márquez, se espera que México pueda salir con su mejor once inicial ante Estados Unidos y sea Gilberto Mora uno de los elegidos para inciar de titular, buscando competir de buena forma y con el objetivo de poder llevarse su primera victoria.

Así puedes ver el México vs Estados Unidos EN VIVO

El México vs Estados Unidos, partido amistoso y que cuenta con una gran rivalidad, se disputa este sábado 3 de octubre de 2026 en punto de las 20 horas tiempo del cento de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.



México vs Estados Unidos ,

, Hora: 20:00 horas tiempo del centro de México

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Tipo de partido: amistoso de la Fecha FIFA

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