Liverpool vs Tottenham; dónde ver EN VIVO la tercera ronda de la Carabao Cup

La tercera ronda de la Carabao Cup, una de las copas de la English Premier League, ofrecerá uno de los juegos más atractivos que puede haber en Inglaterra, pues el Liverpool se medirá a un Tottenham que sigue siendo considerado dentro del Big Six del país.

¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!

El Liverpool tiene la obligación de ganar todos los torneos que dispute en este torneo gracias a la inversión que hizo, mientras que el Tottenham debe recuperar la mística que ha perdido en las últimas temporadas y que, incluso, lo ha llevado a la lucha por el no descenso.

¿Cómo llegan Liverpool y Tottenham a este juego de la Carabao Cup?

El presente de ambas instituciones, al menos en Premier League, no puede ser más distinto. De un lado se encuentra el Liverpool, equipo que después de cuatro compromisos se encuentra en el séptimo lugar de la competición gracias a una victoria por tres empates y cero derrotas.

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Del otro lado de la moneda se encuenta el Tottenham, equipo que gastó cientos de millones de dólares en el mercado de transferencias pero que, sin embargo, no ha ganado después de cuatro juegos al registrar dos empates y dos derrotas, por lo que se ubica en el puesto 16 de la clasificación.

Con esta realidad totalmente distinta entre ambos, es un hecho que ambas instituciones tienen la obligación de superar esta tercera ronda de la Carabao Cup, por lo que se espera un duelo de poder a poder en donde las emociones, seguramente, estarán al por mayor.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo de la Carabao Cup entre Liverpool y Tottenham?

El Liverpool vs Tottenham forma parte de la tercera ronda de la Carabao Cup y, sin duda, es el duelo que acapara todas las miradas de este martes 15 de septiembre del 2026. Recuerda que el partido comienza en punto de las 13:00 horas en México, por lo que, para verlo, únicamente debes sintonizar Disney Plus.