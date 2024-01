La llegada de Alexis Vega al Toluca por ‘exigencia’ del técnico

Luego del triunfo de los Diablos Rojos de Toluca por 4-1 ante la escuadra de Mazatlán en la cancha del estadio Nemesio Diez correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, el técnico portugués Renato Paiva habló sobre la llegada de atacante mexicano Alexis Vega y su estado físico.

“No puedo decir que fue una exigencia, fue un pedido clarísimo mío. Agradezco a la dirección que ha sido muy inteligente para buscar un jugar de enorme calidad. No es necesario que llegue Renato para decir que Alexis es lo que es. Se están hablando muchas cosas que no es verdad, en especial de su salud, eso sí es grave. Creo que ningún club del mundo pagaría un peso sabiendo que el jugador no está bien físicamente”, señaló el entrenador del Toluca.

“Tenemos un departamento médico de lo mejor y hemos hecho una revisión muy fuerte a Alexis y a partir de la luz verde no hay duda que queríamos traer a un jugador de esta calidad, de esta magnitud, el regreso a casa va a potenciar mucho, adjuntó Renato Paiva.

La revancha de Alexis Vega en la Liga MX

El portugués habló sobre si esta era una revancha para el exjugador de las Chivas de Guadalajara.

“No sé si podemos hablar de revancha, no me gusta hablar de revancha ni en la vida ni en el futbol, pero se han dicho muchas cosas feas en relación a Alexis, en especial de su salud, las otras no sé si sean verdad, no me compete a mí hablar de eso”

Renato Paiva culminó diciendo sobre el tema de Alexis Vega, “Lo que me queda hablar es que recibimos a un jugador que tiene la voluntad de hacer un trabajo extraordinario aquí y lo vamos a potenciar a un nivel muy alto. Ahora hay que protegerlo, no de su rodilla, sino por su estado físico, va a estar parado un par de semanas haciendo trabajo de fortalecimiento muscular, ponerlo a tope y después empezar a entrenar gradualmente y no tengan duda que Alexis Vega será un jugador muy importante en Toluca que no lo duden”.

La posible llegada de Juan Escobar al Toluca

Sobre la posible llegada del defensa paraguayo Juan Escobar a la escuadra choricera, el entrenador luso señaló que solo son rumores.

En al jornada 3 Toluca enfrentará a la Franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 26 de enero buscando seguir sumando para establecerse en la parte alta de la tabla.