VIDEO: Proponen a Santiago Giménez al Real Madrid y genera risas en programa de España

El rendimiento de Santiago Giménez en Europa ha llamado la atención de muchos clubes importantes, 23 goles con la camiseta del Feyenoord no es un registro menor para un delantero que cumple su primera temporada en la Eredivisie.

En plena transmisión en vivo del programa español deportivo El Chiringuito, la leyenda del Real Madrid, Paco Buyo (quien fue compañero de Hugo Sánchez en una época exitosa del equipo), se pronunció sobre Santiago Giménez y su productividad goleadora en el Feyenoord.

Paco Buyo propone a Santiago Giménez en el Real Madrid

Ante la baja de Karim Benzema por el fichaje a la Liga Saudí, en el programa español El Chiringuito discutieron los posibles sustitutos para liderar el eje del ataque del equipo merengue, a lo que Paco Buyo (Leyenda del conjunto blanco) no dudó en proponer al delantero del Feyenoord, Santiago Giménez para cubrir ese puesto en el Real Madrid. Su rendimiento y bajo costo lo volvería un fichaje interesante para el conjunto de Carlo Ancelotti para el ex portero, generando una particular reacción en el programa.

La propuesta de Paco Buyo fue recibida con risas en el programa, pues relacionaron ese nombre con un compañero de un diario importante en España, denotando que no hay mucho conocimiento de lo que ha realizado el futbolista mexicano en la Eredivisie, cabe recordar que marcó 23 goles con el Feyenoord y peleo el título de goleo en la Europa League y en la Eredivisie en su primer año en el club.

El delantero tendría su debut en la Champions League la siguiente temporada, una vitrina mucho más grande, donde todos los ojos del mundo están puestos de tener un buen rendimiento en esta competencia, el futbolista mexicano podrá tener mayor atención de los pesos pesados de Europa para continuar con su carrera futbolística.