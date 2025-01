García Junyent se expresó sobre el interés de Chivas por Luka Romero y Orbelín Pineda

Tras la victoria de Chivas por 1-0 sobre Santos Laguna, el director técnico del Guadalajara, Óscar García Junyent, fue cuestionado sobre los rumores que vinculan a Orbelín Pineda y Luka Romero con el equipo rojiblanco. El entrenador español ofreció declaraciones concisas sobre ambos jugadores, sin entrar en detalles sobre las negociaciones.

El nombre de Orbelín Pineda ha resonado con fuerza en el entorno de Chivas durante el último mes. Sin embargo, las negociaciones se han complicado debido a las exigencias económicas del AEK de Atenas, club dueño de los derechos del jugador. Según reportes recientes, el equipo griego solicita 15 millones de euros en una sola exhibición para dejar ir al mediocampista mexicano en este mercado invernal, mostrando su duda a desprenderse de él.

Por otro lado, el panorama luce más favorable en el caso de Luka Romero. El mexicoargentino habría dado el visto bueno para que Chivas avance en las negociaciones con el AC Milan, club al que pertenece, y con el Alavés, donde se encuentra actualmente a préstamo el jugador de 20 años.



Ante la insistencia de la prensa sobre los posibles refuerzos, García Junyent declaró: “Sé que el club está haciendo todo lo posible para traer jugadores, Pero para mí, a día de hoy, mis jugadores son los mejores. Y si vienen otros serán los mejores también. Pero no voy a menospreciar a nadie de la plantilla diciendo si tienen que venir más o menos refuerzos. Para mí, los que tenemos son los mejores”. Con estas palabras, el técnico respaldó a su plantilla actual, sin descartar la llegada de nuevas incorporaciones.

En cuanto a Orbelín Pineda, García Junyent fue tajante: “respecto a Orbelín es jugador del AEK, o sea, no, no voy a hacer ningún comentario de ningún jugador que no sea jugador de Chivas y menos después de un partido donde hemos conseguido una victoria”. El entrenador evitó profundizar en el tema y desvió la atención hacia el reciente triunfo del equipo.

Cabe recordar que Chivas ya ha sumado refuerzos para este torneo, incluyendo al defensa central Miguel Tapias, al mediocampista Luis Romo y el regreso del delantero Alan Pulido. El club tiene hasta el 2 de febrero para concretar la incorporación de jugadores provenientes del extranjero. La afición rojiblanca se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder con las posibles llegadas de Pineda y Romero antes del cierre del mercado de fichajes.

