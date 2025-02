LMB arranca celebraciones por el centenario: anuncian todas las actividades que se aproximan

La noche del miércoles, se celebró en el Parque Aztlán de la Ciudad de México, el evento de arranque de celebración de la Liga Mexicana de Beisbol por motivo de sus 100 años de existencia, en la que asistieron los 20 equipos representándos por dueños, presidentes y organización en general, así como invitados especiales y medios de comunicación.

La LMB está de fiesta y es que en este 2025, exactamente el 21 de abril se celebrará el centenario de este circuito de verano y por ello se dieron detalles de esta magna celebración.

Así será la celebración por los 100 años de existencia de LMB

Horacio de la Vega, presidente de LMB, comenzó la ceremonia la noche del miércoles con agradecimientos a todos los que participan en el crecimiento de la Liga, a la vez que invitó a Guillermo Murra, que representa a los 20 equipos y además es dueño de Algodoneros de Unión Laguna, ademas de Rommel Pacheco director de Conade.

Juntos revelaron el logo por motivo de los 100 años de LMB, el cual viene a sustituir en este año al que tradicionalmente se presentaba.

Los 10 anuncios más importantes sobre los 100 años de LMB

En el evento que convocó además a la Selección de Beisbol con el presidente de la Organización el Ingeniero Enrique Mayorga; el manager Benjamín Gil y Vinicio Castilla.

Ahí ante grandes personalidades del beisbol mexicano, se enlistaron acciones:

En este centenario dejará de otorgarse la famosa Copa Zaachila

Los 100 años quedarán inmortalizados en un libro especial que recuerda todas las anécdotas, hazañas y momentos de gloria

Habrá un álbum conmemorativo con estrellas de todos los tiempos que estará a la venta en próximas semanas

El Juego de Estrellas del 27 al 29 de junio que organizan Diablos Rojos del México

LMB y MLB trabajan de la mano en muchos sentidos, pero uno que especialmente sucederá, son más juegos enfrentando en pretemporada a equipos de Grandes Ligas ante los de México del verano

LMB producirá diferentes programas para celebrar en formatos e intenciones estos 100 años de existencia

En fechas especiales los jerseys de todos los equipos cambiarán de diseño por campañas, como una edición artesanal

La LMB tendrá una moneda especial que celebra los 100 años y de la cual solo habrá 500 ejemplares

Una guía turística, ampliará la experiencia para visitar los parques de la LMB, conociendo más de su cultura, gastronomía y sitios de interés

Paseo de la Reforma, en la zona del Zoológico de Chapultepec, tendrá entre junio y septiembre, una exposición de fotografías con lo más importante de los 100 años de LMB

¿Cuándo inicia la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol?

La LMB en su temporada 2025 que es la de Centenario, arranca el jueves 17 de abril del 2025, con los Leones de Yucatán que enfrentarán a los Diablos Rojos del México, para aperturar la histórica temporada del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

El 18 de abril, los 18 equipos restantes entran en actividad para inaugurar sus campañas: Dorados vs Algodoneros, Saraperos vs Caliente, Rieleros vs Toros, Charros vs Sultanes, Tecos vs Acereros, Bravos vs Conspiradores, Pericos vs El Águila, Tigres vs Piratas y Guerreros vs Olmecas.