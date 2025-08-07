deportes
LMB EN VIVO: Olmecas de Tabasco vs El Águila de Veracruz Juego 3 | En disputa el último boleto a playoffs

Los Olmecas de Tabasco se enfrentan este jueves ante El Águila de Veracruz, en el encuentro que luce como el más importante de la temporada para los tabasqueños.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Este jueves concluye oficialmente la temporada regular en la Liga Mexicana de Beisbol y hasta este punto hay un boleto disponible para los Playoffs que entrega la Zona Sur y por el cual hay tres equipos involucrados, Bravos de León, Leones de Yucatán y los Olmecas de Tabasco que miden fuerzas ante El Águila de Veracruz, duelo que podrás ver EN VIVO esta tarde por Home Run Azteca.

El drama en el centenario de la LMB no podría quedar exento y tres novenas lucharán en el diamante para acudir a la contienda por el campeonato. Lo que suceda en los tres frentes mantendrá el suspenso.

Te podría interesar: El escenario de playoffs en la Zona Sur, explicado por LMB

Playoffs 2025 Liga Mexicana de Beisbol

El Águila de Veracruz ya tiene el boleto amarrado a playoffs

El Águila no se alarma, pues ya tienen su boleto a los playoffs de LMB, pero queda por confirmarse el rival al cual enfrentará en esa instancia. La importancia del jueg es por despedir el rol regular en casa con victoria.

Pero sobre todo, apuntalar el equipo para la postemporada que inicia el sábado 9 de agosto, es decir apretar y cerrar hoy fuerte puede ayudar en lo deportivo y en la motivación.

Olmecas de Tabasco se juega la vida en Veracruz

Los Olmecas, que enfrentan a El Águila en juego que podrás ver por Home Run Azteca a las 7:00 PM , no tiene más opciones que ganar y esperar resultados.

Si ganan los Olmecas, deben esperar que forzosamente los Leones de Yucatán pierdan en contra de Tigres de Quintana Roo. En caso de que ambos ganen, los melenudos avanzarán porque tendrán la misma diferencia de juegos, pero el dominio en la serie anual favorecería a Yucatán que tiene 5 victorias por 4 de los chocos.

Los escenarios de playoffs en el último día de rol regular en la LMB, ¿Leones, Bravos u Olmecas?

  • Leones (controla su destino) Necesitan Ganar o perder y que Olmecas y Bravos también pierdan
  • Olmecas (necesita combinación de resultados)
    Ganar y que Leones pierda
  • Bravos (necesita combinación de resultados)
    Ganar y que Leones y Olmecas pierdan

¿Cuándo arrancan los playoffs de LMB 2025?

El Primer playoff de LMB, dará comienzo este sábado 9 de agosto, en ambas zonas Sur y Norte y el formato es a ganar 4 de siete juegos, comenzando con un par de encuentros en el terreno del equipo mejor sembrado.

Te podría interesar: Julión Álvarez, un gran aficionado a la LMB

QUE EQUIPO AVANZARA EN PLAYOFFS

