Todo lo ocurrido en la rueda de prensa de la pelea de Jackie Nava

Este jueves se celebró la rueda de prensa de la última pelea de Jackie Nava, con la cual cierra una trayectoria de más de 20 años en el pugilismo, evento en el que su rival Gloria Elena Yancaqueo, además de los peleador Luis Pantera Nery y David Carmona dieron declaraciones.

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Jackie Nava, triste por su retiro, pero entiende que los ciclos se cumplen

“Han habido altas y bajas en esta trayectoria, pero lo más importante es que hemos aprendido mucho y nos ha hecho crecer como deportista y como persona. Dejaremos todo en el ring”.

“Extrañaré los aplausos y el deporte, y esta vida de deportista tiene un inicio y un fin y queremos hacerlo de manera bonita, sin quedar mal al público.

“Después de esto quedaré desempleada. Hay muchos proyectos, parte de mi decisión es por mi familia y mis hijas. Aún son proyectos los que vienen”.

“Me quedó de esta carrera, con muchas cosas, pero me quedó con buen sabor de boca. Esta será una pelea intensa, pero subir al ring es una ventaja. Llegar ahora bien preparada es ganancia. Me ha hecho crecer todo como deportista y persona. Mi preparación fue intensa y fue por el enfoque, por ser mi última pelea”.

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Gloria Elena Yancaqueo, confiada de poder dar una buena pelea

“Jackie nava es una boxeadora buena a nivel mundial, merecía una oportunidad de este tipo. Hoy he encontrado mi categoría y veo venir buenos resultados.

“Dejaré todo en el ring en este combate, vengo preparada, daré un buen combate y les agradezco por esta oportunidad”.

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Pantera Nery, advierte que viene mejor preparado para retomar su carrera

“Estoy contento de pelear en mi casa. Siempre tengo el apoyo de la gente. Yo debuté el 5 de mayo del 2012, en una pelea de Jackie Nava, y curiosamente Jackie ahora se retirará en una cartelera mía.

“Como todos estoy triste de su retiro, pero ha dejado un legado una historia, ha hecho grandes cosas. Está bien que se retire y qué mejor que se vaya con la mano en alto.

“El campamento fue en Anaheim California. Fue una gran preparación. Ajustamos pequeños errores, sobre todo dar el peso, porque la corrida y entrenamiento lo hacemos perfecto y ajustamos el tema de la comida y lo hicimos mucho mejor.

“Venimos en condición para todo, será una pelea fuerte, dura porque saben que peleó Carmona ante Inoue y le aguantó 12 rounds. Venimos en condición para salir con la mano en alto.

“Sí buscaré el nocaut desde el inicio. Depende como se dé el rival y como se estudie, pero si se puede terminar pronto, sucederá el nocaut”

David Carmona, buscará dar la sorpresa

“Vengo a su casa, en contra, a remar contra corriente, para derrotar a un boxeador como Luis Nery. Solo les puedo prometer una gran pelea con mucha entrega”, finalizó David Carmona.