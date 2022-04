Lo que aprendimos del triunfo del Liverpool ante el Villarreal

No hubo sorpresa en Anfield. El Villarreal ya había causado suficiente sensación en esta Champions League, pero ahora no pudo en una catedral del futbol, como la casa del Liverpool, que fue mejor en todo el partido.

Esto es lo que aprendimos del triunfo de los Reds en la semifinal de ida de la Champions League.

Si metían cuatro, nadie decía nada

El Liverpool no tuvo problemas para dominar el partido. Llegó una y otra vez al arco rival, falló por lo menos cinco portunidades claras de gol y le fueron anulados dos tantos por posición adelantada.

El Villarreal no fue ningún desastre, simplemente fue superado de pies a cabeza por un equipo mejor trabajado, más experimentado, y que busca su tercera final de Champions League en cinco años.

El Villarreal no quiso engañar a nadie

El Submarino Amarillo tenía muy claro que jugaría y se defendería hasta donde las piernas le aguantaran. El equipo de Unai Emery apostó por el orden y el 0-0, pero no le salió.





Quizá con algo más de intensidad el Villarreal hubiera evitado que los locales fueran tan asfixiantes en el ataque. Los amarillos no fueron capaces de ganar un solo duelo 1 vs 1, y eso al final se vio reflejado en el marcador. De hecho, el 0-0 al descanso se podría considerar un milagro para el club español.

Sadio Mané ya merece más reflectores

No me gustaría decir que es un jugador infravalorado, porque no lo es. Todo el mundo conoce la calidad que tiene el delantero senegalés Sadio Mané, pero es verdad que no es un elemento que cuente con tantos reflectores a nivel mundial.

En los mercados de trasferencias se habla de Mbappé , de Cristiano, de Haaland... pero pocas veces Mané ha sido colocado en otro equipo que no sea el Liverpool, quizá porque es una persona seria y poco o nada mediática, algo que parece ser un pecado para el futbol contemporáneo.

Pero Sadio Mané es un auténtico ‘crack’ y sigue marcando diferencia, partido tras partido con los ‘Reds’. Ante el Villarreal igualó con 14 tantos a Didier Drogba como los jugadores con más goles en la historia de la Champions League en fase de eliminación.

Nos espera una linda semifinal de vuelta

Lo mejor del resultado de 2-0 es que el Villarreal no tiene nada que perder. A estas alturas la final ya luce muy lejana para el equipo de la comunidad valenciana, y eso influirá en que el duelo de vuelta sea muy atractivo.

Los de Unai Emery saldrán a ganar el compromiso y los espacios se abrirán. Me causa mucha intriga ver con qué estrategia saldrá Emery a ese choque, mientras que el Liverpool no cambiará su forma de jugar. Nos espera un lindo partido en el Estadio de la Cerámica.