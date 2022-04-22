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Fútbol

El mensaje de Pochettino a Mbappé para que se quede en el PSG

El enternador del Paris Saint Germain de la liga francesa, Mauricio Pochettino, persuade a Mbappé, quien no ha firmado su extensión de contrato

Mauricio Pochettino
|REUTER

Escrito por: Azteca Deportes

El técnico del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, reiteró este viernes que le gustaría seguir entrenando a Kylian Mbappé, que aun no ha renovado su contrato con el club, y bromeó al asegurar que incluso se lo llevaría "de vacaciones".

"Egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones, a mi casa. Y que al club le encantaría que renueve, es algo muy obvio, sería importante que se quede", aseguró el entrenador en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Lens donde, por segunda vez, se pueden proclamar campeones de Francia.

Pochettino señaló que este tipo de situaciones se resuelven "una vez que se logren todos los objetivos", por lo que consideró normal que suceda una vez que el PSG certifique su victoria en la liga.

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Eso puede suceder este fin de semana si no pierde contra el Lens o si el Olympique de Marsella no gana contra el Rennes el próximo domingo.

El entrenador no quiso ir más lejos en la situación del delantero francés, cuyo contrato acaba en junio, después de que el pasado verano mostrara su deseo de ir al Real Madrid.

La madre de Mbappé estaría negociando la extensión de su hijo

La prensa francesa publica este viernes que la madre, acompañada de su hijo Etham, pasan unos días en Doha, donde tiene su sede el fondo soberano dueño del PSG.

Según L'Équipe, el viaje está sirviendo también para negociar una posible ampliación de su contrato, que puede ser de dos años suplementarios.

El diario asegura que el jugador todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato y que también hay contactos con el Madrid y con un tercer club, que no se ha identificado.

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Pochettino señaló que las negociaciones con Mbappé no condicionan su trabajo y que no es algo nuevo, ya que en otras ocasiones ya tuvo que enfrentarse a situaciones similares.

El futuro de Mauricio Pochettino en el PSG

El técnico argentino tampoco se refirió a su futuro, que muchos medios sitúan lejos del PSG, aunque parece que se le cierra la puerta del Manchester United, porque se confirma la llegada del holandés Ten Hag.

"Nunca he estado pendiente de los rumores y nos los comento. Mi compromiso con el PSG es total.

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