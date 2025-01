¿Quién es Adalberto Carrasquilla, refuerzo BOMBA de los Pumas?

Los “Bombazos” siguen llegando a la Liga BBVA MX y ahora tocó el turno de los Pumas de la UNAM. Adalberto Carrasquilla, panameño de 26 años llegó a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con los auriazules y convertirse en el segundo refuerzo de los universitarios esta campaña.

Carrasquilla llega proveniente del Houston Dynamo de la MLS, equipo en el que se consolidó como una de las principales figuras del club y donde llamó la atención de la Liga BBVA MX. Los Pumas lo convencieron y después de hacer los exámenes médicos pertinentes, Carrasquilla firmará un contrato por los próximos tres años con opción a extender uno más y ser nuevo jugador de los universitarios.

La nueva estrella de Pumas va por todo

A su llegada, el panameño habló de lo contento que lo tiene esta decisión y le lanzó un mensaje a los medios en su país que criticaron hace unos días su llegada al balompié azteca.

“Estoy muy contento de estar aquí, Pumas mostró interés y buen trato, la oportunidad de seguir creciendo está aquí, para que el club cumpla sus objetivos. Desde diciembre me preparé bastante duro, vengo con un nivel bajo de competencia, pero estoy seguro que no estoy del todo mal, me he preparado muy bien porque debía llegar bien a Houston, pero ahora que llego a los Pumas me hace bien mantenerme activo. Hay que hacer las cosas bien para que estén convencidos que no fue una mala opción como muchos han mencionado. Que entiendan que el fútbol va más allá de una simple opinión”, mencionó Carrasquilla en su llegada a la Ciudad de México.

