Domingo de locura en la NFL: Todos los resultados de este domingo en la Semana 5

El domingo de la Semana 5 de la NFL fue una montaña rusa de emociones. Equipos que llegaban invictos se derrumbaron, franquicias que parecían acabadas resurgieron con fuerza y el poder ofensivo dominó en prácticamente todos los estadios.

El dato más impactante: Houston Texans destrozó a los Baltimore Ravens 44-10, en una de las mayores diferencias de la temporada.

Mientras tanto, Denver Broncos dio el campanazo al vencer a los Philadelphia Eagles 21-17, borrando el invicto de Filadelfia en un cierre dramático.

Y para confirmar su condición de aspirantes, los Dallas Cowboys superaron con autoridad a los New York Jets 37-22, consolidando su ofensiva como una de las más temidas de la liga.

FINAL: The @Broncos score the final 18 points of the game to get the win! pic.twitter.com/00uZV5HEdT — NFL (@NFL) October 5, 2025

Resultados del domingo en la Semana 5 de la NFL

Vikings 21-17 Browns (en Londres, Tottenham Hotspur Stadium) – Minnesota remontó con un drive decisivo en los últimos segundos del partido.

Broncos 21-17 Eagles – Denver le quitó el invicto a Filadelfia con una gran actuación de Bo Nix.

Texans 44-10 Ravens – Houston aplastó a Baltimore en un partido sin respuesta.

Cowboys 37-22 Jets – Dallas impuso su jerarquía y volvió a lucir imparable.

Colts 40-6 Raiders – Indianapolis arrasó con tres touchdowns de Jonathan Taylor.

Panthers 27-24 Dolphins – Carolina sorprendió al mundo con un cierre épico.

Saints 26-14 Giants – Nueva Orleans logró su primer triunfo de la temporada.

Buccaneers 38-35 Seahawks – Tampa ganó un tiroteo ofensivo de locura.

Titans 22-21 Cardinals – Tennessee remontó y se llevó el triunfo en el último suspiro.

Commanders 27-10 Chargers – Washington dominó de principio a fin.

Lions 37-24 Bengals – Detroit confirmó que es candidato serio al título.

(El duelo Bills vs Patriots se jugará más tarde y no se incluye en este recuento.)

Domingo de definiciones y nuevos candidatos

La NFL volvió a demostrar que no existe partido fácil.

Denver, con su defensa agresiva, se posiciona como uno de los proyectos más sólidos del año, mientras Houston vive un renacimiento bajo un CJ Stroud imparable.

Dallas continúa su ascenso silencioso, y Detroit confirma que su resurgimiento no es casualidad.

Cada jornada es más brutal, cada error se paga caro. La Semana 5 no solo dejó marcadores, dejó un mensaje: en esta liga, nadie está a salvo.