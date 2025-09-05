¿Quieres ser DT con licencia avalada por FMF y Concacaf? ¡Te cuesta $1740 pesos!

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su Sistema Nacional de Formación, presentó este miércoles el nuevo modelo para la formación de directores técnicos, avalado por Concacaf. Este sistema busca profesionalizar y democratizar el acceso a las licencias de entrenador, estructurando un camino claro para quienes aspiren a dirigir en el futbol mexicano, desde categorías infantiles hasta la Liga BBVA MX . La FMF eliminó barreras como edad mínima o escolaridad, haciendo que esta carrera sea accesible para cualquier apasionado del futbol.

Te puede interesar: ¡ De LOCURA! Boletos para el Clásico Nacional de América vs Chivas superan los 10 mil pesos

El primer paso para convertirse en director técnico es un curso en línea gratuito de 5 horas, integrado al programa “Jugamos Todos”. Este curso introductorio enseña habilidades motrices básicas y fundamentos técnicos del futbol, sentando las bases para los aspirantes. Una vez completado, los interesados pueden tener acceso para obtener la Licencia D, con un costo de 1,740 pesos. Este nivel, que consta de un curso de 20 horas durante un mes, capacita para dirigir a niños menores de 10 años en formatos de 5 vs 5, futbol 7 y torneos escolares, fomentando el desarrollo de habilidades en las categorías iniciales.

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

5 años para recibir la Licencia

El modelo establece una progresión con licencias C, B, A y PRO, cada una diseñada para niveles de mayor profesionalismo. Aunque los costos de estas licencias no fueron revelados, se sabe que requieren tanto formación teórica como períodos de práctica en cancha, garantizando una preparación integral. La Licencia PRO, la única que habilita para dirigir en la Liga BBVA MX, representa el nivel más alto de este sistema. Según la FMF, completar toda la carrera hasta alcanzar la Licencia PRO toma aproximadamente cinco años, dependiendo del ritmo del aspirante.

Con este sistema, la FMF apuesta por fortalecer el futbol mexicano desde sus cimientos, formando entrenadores mexicanos mejor preparados para el futuro. Para más detalles, los interesados pueden visitar el sitio https://formacionacademica.fmf.mx

Te puede interesar: León está listo para decirle adiós a estos 2 cracks: los saca de su plantilla sin vuelta atrás