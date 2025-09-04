León está listo para decirle adiós a estos 2 cracks: los saca de su plantilla sin vuelta atrás

El Club León se ha recuperado de un inicio irregular en este Apertura 2025 y, tras la victoria ante Querétaro en la séptima jornada , escaló hasta la novena posición de la Liga BBVA MX. Con el equipo dentro de la zona de repechaje de cara a la Liguilla, la directiva tomó una decisión crucial con dos jugadores de la plantilla: Adonis Frías y Emiliano Rigoni salieron de la Fiera para continuar con sus carreras en Brasil.

¿En qué equipos jugarán Adonis Frías y Emiliano Rigoni tras dejar León?

Por un lado, Frías fichó por el Santos de Brasil, por lo que pasará de jugar con James Rodríguez a compartir vestidor con Neymar Júnior. El defensor argentino había llegado al León en 2023, proveniente del futbol argentino desde Defensa y Justicia. Jugó 2 años en México y disputó 84 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 3 asistencias. Por otro lado, un canterano de León le quitó el puesto a dos jugadores experimentados de la Liga BBVA MX .

X: @clubleonfc Adonis Frías deja León para sumarse al Santos

Por otra parte, Rigoni rescindió contrato y saldrá con destino a Brasil pero con un destino diferente que su compatriota: el São Paulo. El extremo argentino dejó la Fiera luego de haber jugado apenas 6 meses en el equipo. Solo pudo jugar 17 partidos colaborando en dos goles con una anotación y una asistencia. Allí, Rigoni se reunirá con otros futbolistas argentinos como Jonathan Calleri y Alan Franco.

León mueve fichas en el mercado de fichajes

Con la salida de Frías y de Rigoni, la directiva del León liberó dos plazas de futbolistas extranjeros a pocos días de que el mercado cierre en México. Es posible que ante estas partidas, la Fiera se refuerce con algún jugador extranjero.

Según diversos reportes, el nombre de Memphis Depay ilusiona a todos los aficionados, aunque hasta la fecha no hay nada concreto sobre el delantero neerlandés.