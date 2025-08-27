5 detalles claves de la práctica abierta de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana llevó a cabo una práctica abierta a los medios en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, como parte de un microciclo de preparación con 23 jugadores de la Liga BBVA MX, de cara a los amistosos contra Japón (6 de septiembre, Oakland) y Corea del Sur (9 de septiembre, Nashville).

Te puede interesar: ¿Crisis? El equipo grande de la Liga BBVA MX que NO tiene jugadores convocados a la Selección Mexicana

Legión Azteca | Mexicanos por el mundo: Los que están dejando huella en el fútbol internacional

Cinco detalles destacados de la sesión

1. Atención especial a los porteros: Javier Aguirre, técnico del combinado nacional, se mostró muy involucrado en el trabajo inicial de los arqueros Raúl “Tala” Rangel, Carlos Moreno y Sebastián Jurado. “Tala” parece asegurado en la lista definitiva, pero la incertidumbre sobre el futuro de Guillermo Ochoa podría abrir la puerta a Moreno o Jurado, quienes buscaron destacar bajo la mirada del “Vasco”.

2. Baja de Guzmán y llamado de Purata: Víctor Guzmán, de Rayados, causó baja por una lesión que ya traía de la actividad con los norteños. A pesar de viajar a la capital para dialogar con Aguirre, regresó a Monterrey para su recuperación. Su lugar fue tomado por Juan José Sánchez Purata, de Tigres, quien se integró de inmediato al grupo.

3. Convocatoria inminente: El jueves por la tarde se anunciará la lista oficial para la Fecha FIFA, que incluirá a los jugadores mexicanos en Europa, como Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Los duelos ante Japón y Corea del Sur serán clave para consolidar el proyecto de Aguirre de cara al Mundial 2026.

4. Competencia en la delantera: Germán Berterame (4 goles en Liga MX) y Armando “Hormiga” González (3 goles) mostraron gran intensidad, buscando ganarse un lugar como tercer centrodelantero. Ambos compiten directamente con Ángel Sepúlveda, mientras Jiménez y Giménez parecen fijos en la titularidad.

5. Factor apunta a la lista: Diego Lainez destacó en la práctica. Su desempeño con Tigres lo posiciona como serio candidato para ser considerado en la convocatoria final, consolidándose como una opción en las bandas.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Futbolista es baja de la Selección Mexicana por lesión