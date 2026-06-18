Esto es lo que hace la selección de Corea del Sur horas antes de enfrentar a México

La Selección de México se juega un partido de vital importancia ante su similar de Corea del Sur. El cuadro de Javier Aguirre buscará sumar una victoria más para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final. Mientras tanto, el equipo asiático finalizó sus entrenamientos en Guadalajara para poder contar con una actividad especial.

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Los jugadores surcoreanos optaron por dar un paseo por Guadalajara previo a su duelo ante México, contando con un momento de relajación para afrontar un duelo que también le será decisivo para su clasificación. El equipo surcoreano viene de sacar un triunfo por 2 a 1 ante Chequia.

Los jugadores y Staff de Corea del Sur pasean por Guadalajara|Credito: @DurodeMarcarGDL / X

La experiencia de Corea del Sur en Guadalajara antes de enfrentar ante México

El recibimiento que tuvo el equipo de Corea del Sur en México se dio bajo el tradicional canto del mariachi, por lo que el fervor del público mexicano no terminó por decepcionar. La reacción del entrenador Hong Myung-Bo fue positiva ante el ambiente que se vive dentro del país. En ese sentido también habló de la pasión que los mexicanos desprenden al ver a su selección: “Vi la pasión de los aficionados mexicanos. Es algo que puede someter al rival a una gran presión”

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Los duelos de México ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA™

México cuenta con un historial positivo ante Corea del Sur en las justas mundialistas con dos triunfos en dos partidos. El primero se dio en Francia 1998, cuando el equipo mexicano logró imponerse 3 a 1 ante el cuadro asiático, mientras que el segundo fue en Rusia 2018, cuando el equipo nacional sacó una victoria por un marcador de 2 a 1.

Javier Aguirre en Corea-Japón 2002|mexsport

Cabe mencionar que Javier Aguirre buscará repetir lo hecho en Corea-Japón 2002 cuando logró ganar dos partidos consecutivos dentro de un evento mundialista. En aquel entonces venció al cuadro de Croacia por 1 a 0 y a Ecuador por 2 a 1.

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