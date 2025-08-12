¡Increíble! Esto podrías comprar con lo que cuesta el anillo que CR7 le dio a Georgina Rodríguez

Una de las grandes noticias del mundo del deporte la dio Cristiano Ronaldo en horas recientes, pues se dio a conocer de forma oficial que está comprometido con Georgina Rodríguez, quien ha sido su pareja sentimental desde 2019.

Ya como una relación consolidada, la noticia la dio a conocer la empresaria hispano-argentina a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del anillo con el pie de foto “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió.

¿Qué podrías comprar con el anillo que CR7 le dio a Georgina?

El anillo de compromiso retratado en dicha publicación y que Ronaldo le dio a Georgina se valora en un aproximado de 10 a 12 millones de euros; traducido a pesos mexicano hablamos de unos $217 a $260 millones de pesos, más menos.

Para dimensionar esa cifra, aquí te enlistamos algunas de las cosas que te podrías comprar con esa cantidad de dinero: una flota de autos nuevos “terrenales”. Con un Volkswagen Jetta 2025 que inicia alrededor de $438,070 pesos, el valor del anillo alcanzaría para entre 494 y 593 de este modelo. Sedanes eléctricos Tesla Model 3, que parte desde $799,000 pesos en México; con el anillo podrías comprar entre 271 y 325 unidades.

iPhones para una pequeña ciudad. Si tomamos como referencia que el iPhone 15 Pro Max arrancó en $28,999 pesos en México, podrías adquirir entre 7,471 y 8,965 teléfonos, suficientes para abastecer a la ciudad de Magdalena, en Sonora al norte del país.

Con el anillo de CR7 podrías comprar más de 50 casas

En escenarios más cotidianos en nuestro país, podrías comprar entre 54 y 65 departamentos con un valor de aproximadamente cuatro millones de pesos, así como casas en zona urbana. Con viviendas de $3.5 millones, hablaríamos de entre 62 y 74 casas. Si el objetivo es recorrer el mundo, podrías pagar entre 12 mil y 14 mil vuelos redondos de la Ciudad de México a Madrid, España, estimados en un valor de 18 mil pesos mexicanos.

Si lo tuyo es la música, podrías comprarse boletos para un festival masivo a aproximadamente 130 mil fanáticos de la música; pero si quieres irte más hacia el lado audiovisual, te alcanzaría para realizar entre 21 y 26 episodios de una serie documental deportiva.

Vale más el anillo de Cristiano Ronaldo que un equipo de la LMB

En el ámbito deportivo también podrías adquirir distintas cosas... o equipos. Por ejemplo, te alcanzaría para dos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol; en lo que respecta a la Liga Mexicana del Pacífico, podrías comprar dos o tres, dependiendo del equipo.

En futbol te alcanzaría para un equipo de la tercera división de Estados Unidos, o si prefieres, uno de Primera División en Australia. Además de poderte convertir en socio de equipos de casi cualquier liga en casi cualquier país.

