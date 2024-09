Lo que sabemos del fichaje de Orbelín Pineda con Rayados

Los Rayados de Monterrey presentaron a su refuerzo bomba proveniente del futbol español, el argentino Lucas Ocampos en el Gigante de Acero ante miles de aficionados a la Pandilla que se dieron cita para recibir al nuevo extremo en la Sultana del Norte, sin embargo, José Antonio “Tato” Noriega respondió con relación a la posible llegada del mexicano Orbelín Pineda a sus filas.

“Lo de Orbelín ha llevado mucho tiempo, hubo un cambio en la directiva, eso dificultó la llegada del jugador, han pasado muchas semanas, es cada vez más difícil, de nuestro cierre y el suyo, la posibilidad es baja, no la doy como nula, tengo que ser precavido, pero es muy difícil que suceda, estamos con el plantel redondeado”, respondió el “Tato” Noriega sobre las dificultades que se han presentado en la negociación por intentar contratar a Orbelín Pineda.

¿Aún sigue abierto el mercado de traspasos en el futbol mexicano?

El mercado del futbol mexicano ya se encuentra parcialmente cerrado, debido a que los únicos refuerzos que aún se pueden inscribir tendrían que llevar desde una liga extranjera, porque para los acuerdos dentro de la Liga BBVA MX ya expiro la fecha.

“Sentimos que el plantel está completo, redondeado, pero somos abiertos a situaciones que puedan aparecer, no me gustaría cerrar la puerta. Insistiendo que no es por una necesidad específica o búsqueda”, añadió Noriega sobre la posibilidad de sumar un refuerzo de última hora antes del cierre del mercado en el futbol mexicano.

Orbelín Pineda robando reflectores en la Selección Mexicana

El mexicano Orbelín Pineda en estos momentos se encuentra concentrado en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, además de que fue el primer anotador en la nueva era del “Vasco” al frente del combinado azteca, ya que abrió el marcador en el partido amistoso en contra de Nueva Zelanda disputado en California.

