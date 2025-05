Cadillac quiere a Checo Pérez, pero ya no está tan seguro de conseguirlo

El panorama de la Fórmula 1 está cambiando y, con él, el futuro de algunos de los pilotos más icónicos, como Checo Pérez . Mientras el mexicano se encuentra fuera de la parrilla en 2025, su nombre sigue en boca de todos, y las últimas informaciones apuntan a que el equipo Cadillac F1 podría ser el destino ideal para su regreso en 2026. Mario Andretti, uno de los más grandes nombres del automovilismo y miembro clave de la junta directiva de Cadillac, no ha dudado en confirmar que Pérez está siendo considerado seriamente para el volante.

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

¿Por qué Checo Pérez es una opción sólida para Cadillac F1?

El equipo respaldado por General Motors está buscando pilotos con experiencia y capacidad para desarrollar un monoplaza competitivo. En ese sentido, Checo Pérez encaja perfectamente en la visión de Cadillac para 2026. La trayectoria del mexicano en la F1, sumada a su habilidad para trabajar en el desarrollo de autos, lo convierte en una pieza valiosa para el equipo que debutará en la parrilla. Andretti ha destacado el potencial de Pérez y ha dejado claro que la escudería está interesada en la experiencia que el mexicano podría aportar.

¿Qué otros pilotos están en la lucha por un asiento en Cadillac F1?

Aunque las conversaciones con Pérez están en marcha, el mercado de pilotos sigue siendo competitivo. Además de Checo, otros nombres suenan para el asiento de Cadillac, incluyendo pilotos como Colton Herta y Alex Palou, pero el nombre de Pérez ha cobrado fuerza debido a su gran respaldo, no solo deportivo, sino también comercial. Con un mercado de patrocinadores en crecimiento en América Latina, Pérez podría ser la clave para atraer más atención a la nueva escudería.

No obstante, en Cadillac saben que Checo Pérez tiene varias opciones sobre la mesa, y han reconocido que no hay demasiadas opciones de pilotos que se ajusten a sus necesidades. Veremos en los próximos días si se concreta la llegada del tapatío, o algún otro equipo convence de mejor forma al ex de Red Bull.