“Lo único que vale es ser campeón”; Ruvalcaba respalda a Efraín Juárez como Técnico de los Pumas

Los Pumas tienen claro el objetivo para el Apertura 2025 en la Liga Mx, después de 14 años sin levantar el título Jorge Ruvalcaba defendió las palabras de su entrenador Efraín Juárez, quien publicó en sus redes sociales una foto del campeonato de los universitarios en el Clausura 2009 en donde participó como jugador con la frase “Lo único que cuenta es ser campeón”.

“Jugar en un equipo grande como en Pumas siempre habrá presión, porque nosotros como equipo en el vestuario como bien lo dijo el mister, lo único que vale es ser campeón, llegar a semifinales a cuartos al final de todo no te sirve de nada y el plan de todos aquí, el objetivo es eso poder levantar el trofeo”, señaló el canterano de los Pumas.

El último título de los Pumas

El último título de los Pumas fue en el Clausura 2011 después de vencer en la final a Monarcas Morelia 3-2 en el marcador global, desde entonces han llegado a dos finales del fútbol mexicano sin éxito en el Apertura 2015 contra Tigres y Guard1anes 2020 frente al León.

La llegada de Efraín Juárez al banquillo de los universitarios ilusionó a la afición con un hombre de casa que sabe lo que es defender los colores de la institución, sin embargo, los resultados no han sido los óptimos después de 22 partidos con 8 triunfos y 8 derrotas, además de haber quedado eliminados en el Play-in el torneo pasado.

Ruvalcaba es el líder goleador de los felinos en el Apertura 2025, la confianza que le ha depositado Efraín para desenvolverse tanto como extremo o interior le han dado la versatilidad para poder ser la principal amenaza a la ofensiva de los Pumas.

“Creo que físicamente me siento muy bien, el tema de la confianza, creo que estoy en mi mejor momento hoy en día y tiene mucho que ver el trabajo que hacemos como equipo todos los días, la confianza que me hacemos dado el cuerpo técnico, es el primer torneo en donde he podido jugar en mi posición varios partidos seguidos”, añadió Ruvalcaba.