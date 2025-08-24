Pumas recibe una gran noticia y Efraín Juárez sonríe

Pumas tendrá de vuelta a una de sus figuras para el duelo ante Puebla, se trata de Álvaro Angulo.

El colombiano ha sido uno de los jugadores solicitados por Efraín Juárez en este mercado de fichajes. Angulo ya sabe lo que es convertirse en campeón junto al actual DT felino, juntos levantaron el trofeo de la liga colombiana en el Atlético Nacional.

Angulo viene de tener un semestre destacado con Independiente en Argentina, ahora espera mostrar ese mismo nivel en el cuadro auriazul en el torneo Apertura 2025.

Otro de los jugadores que ha sabido destacarse en la zona defensiva en este torneo es Rubén Duarte, uno de los jugadores inamovibles en el esquema de Efraín Juárez.

“Respeto máximo para Puebla. No han tenido el mejor inicio en el torneo, pero vienen de competir en Leagues Cup y cambiar de entrenador siempre renueva energías. Nosotros no podemos dejar ir más puntos en casa. Jugar en CU con nuestra gente obliga a salir por los tres puntos”, dijo el zaguero de Pumas previo al encuentro.

Esta semana Pumas sumó a dos nuevos integrantes a la plantilla, se trata de Alan Medina y José Juan Macías, ambos llegan con la ilusión de levantar su carrera futbolística.

“Tener un portero como Keylor transmite mucha tranquilidad, no solo a la defensa, sino a todo el club. Es un espejo donde mirarse, un ejemplo para todos. Los veo muy bien, con ilusión. En su presentación reflejaron que venir a Pumas es la oportunidad de su vida. Aquí la responsabilidad es grande: el que venga tiene que sentir el escudo. El vestidor está unido y la adaptación ha sido rápida”, sentenció Duarte.

Los felinos esperan volver a la senda del triunfo en esta jornada, luego de empates ante Necaxa y Toluca en la Liga MX.

Los felinos ya suman 14 años sin levantar un trofeo y esperan acabar con esa maldición en el torneo Apertura 2025.

