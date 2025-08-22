Rayados podría desembolsar hasta 20 millones por este sudamericano que quiere a como dé lugar
Es uno de los jugadores más destacados de la Copa Libertadores y Rayados lo quiere en su equipo para hartarse de goles; pagaría hasta 20 millones por su ficha
La Liga BBVA MX sigue en marcha y Rayados de Monterrey se trepó cerca de la cima tras haber vencido a Mazatlán en la quinta jornada del Apertura 2025. Sin embargo, Domenec Torrent aún no está del todo conforme con su plantilla y, ahora, el conjunto de Nueva León estaría dispuesto a desembolsar hasta 20 millones de dólares por un futbolista sudamericano que viene de racha: José Manuel López de Palmeiras.
De acuerdo a la información que compartió el periodista Mauricio Ponce en RG La Deportiva, Palmeiras le solicitó 20 millones de dólares a Rayados para fichar a José Manuel López en este mercado de fichajes. El delantero argentino es del gusto del entrenador, pero su elevada ficha podría ser un factor negativo a la hora de avanzar con su fichaje pese al poderío económico de Monterrey. Por otro lado, Lucas Ocampos se refirió a su mala racha en Rayados .
¿Cuáles son los números de José Manuel López en 2025?
El ‘Flaco’ López se hizo con la titularidad en Palmeiras durante esta temporada y ya suma 42 partidos jugados hasta la fecha. En ellos, ha logrado convertir 15 goles y repartir 4 asistencias. Sin embargo, su mejor nivel lo está demostrando en la Copa Libertadores, torneo en el que lleva 7 partidos disputados, habiendo marcado 5 goles y repartido una asistencia. Estos números le han valido su convocatoria a la selección argentina.
¿Qué otras opciones maneja Rayados para cubrir la posición de delantero?
Con el ‘Flaco’ López casi descartado por su enorme valor de mercado, la directiva de Rayados ya ha explorado otras opciones para cumplir el deseo de Torrent. Según información que compartió el periodista Felipe Galindo, hay tres delanteros que interesan en Monterrey:
- Rafael Navarro: juega en Colorado Rapids de la MLS y es brasileño
- Petar Musa: también juega en Estados Unidos, pero para FC Dallas y su nacionalidad es croata
- Borja Mayoral: delantero español que juega en el Getafe, aunque es la opción más lejana.