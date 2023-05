Vasyl Lomachenko rompe el silencio tras su polémica derrota ante Devin Haney

El pasado sábado 20 de mayo, Vasyl Lomachenko fue derrotado por Devin Haney en una pelea donde estaban en disputa los títulos indiscutidos del peso ligero de 135 libras. El pugilista estadounidense obtuvo el triunfo por decisión unánime, lo que provocó opiniones dividas entre los fanáticos del deportes de los puños, ya que algunos consideraban que el ucraniano debió convertirse en nuevo campeón mundial.

Luego el resultado, se notó a Vasyl Lomachenko con sus emociones a flor de piel: el pugilista no contuvo las lágrimas en su vestidor tras el resultado contra Devin Haney y, finalmente, rompió el silencio tras el día de la pelea, en la Arena del hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada, por los cetros indiscutidos de su categoría.

El mensaje de Vasyl Lomachenko tras la derrota contra Devin Haney

“Hola a todos, he visto muchos mensajes de fanáticos alrededor del mundo, es muy agradable y me da mucha felicidad leer sus mensajes. Solamente quiero decirles gracias por su apoyo. A los que fueron el sábado en la noche (a la pelea contra Devin Haney en Las Vegas) y vieron lo que pasó. [...] Es lo que es, así es la vida, la vida no se cancela, no se acaba nuestro objetivo en el futuro. Dios bendiga a toda la gente alrededor del mundo”, fueron las palabras de Vasyl Lomachenko en un video publicado en sus redes sociales.

¿Qué sigue en la carrera de Vasyl Lomachenko?

A sus 35 años de edad, Vasyl Lomachenko demostró que sigue en buena forma física y habilidades boxísticas durante la pelea ante Devin Haney. Tras una pausa en su carrera, para defender a Ucrania en el conflicto bélico ante Rusia, buscaría una nueva oportunidad por un título del mundo.

¿Quién sería el próximo rival de Vasyl Lomachenko?

Próximamente, Devin Haney podría pasar de peso ligero a superligero, por lo que dejaría vacantes los títulos de las 135 libras. Ante la falta de campeones en la división, Vasyl Lomachenko sería uno de los principales contendientes por alguno de los cetros; sin embargo, tendría que enfrentarse a rivales como Shakur Stevenson o Gervonta Davis.