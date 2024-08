En Cruz Azul reconocieron que América era ‘digno merecedor’ de semifinales de Leagues Cup

La Leagues Cup 2024 todavía no llega a su fin, pero la participación mexicana sí. El Club América y Mazatlán fueron los últimos en despedirse hace un par de días.

Una instancia antes, en los octavos, Cruz Azul fue uno de los eliminados de la justa internacional, por lo que ya se encuentran en la capital preparando su siguiente compromiso del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul reconoce lo hecho por América en la Leagues Cup

La ausencia de clubes mexicanos en la Leagues Cup ha dado de qué hablar, pues no es la primera ocasión que los clubes de la MLS muestran superioridad sobre los mexicanos y respecto a esto, habló Lorenzo Faravelli, mediocampista de la Máquina. “Habría que hacer un análisis global y completo de cómo fue el proceso de cada equipo en cada competición. Los resultados marcan algo de que los cuatro semifinalistas son de la MLS y nosotros como liga mexicana no estamos ahí", constató.

Pero después dio una declaración inesperada, pues aseguró que el acérrimo rival del equipo celeste merecía más. “América creo que fue merecedor del paso a semifinales. Al hablar de superioridades la realidad es que aquí no ha pasado”, analizó el argentino, para después proceder a lo hecho por ellos mismos en el torneo, “tuvimos muchos partidos en esta competición y la mayoría fueron muy parejos. Hay que tomar en cuenta los contextos: nosotros somos los que viajamos, los que jugamos en sus campos, recorrimos más de siete mil kilómetros y tuvimos que entrenar en distintos predios. No es excusa, porque al nivel competitivo hemos estado a la altura, después el resultado no fue el esperado”, agregó ‘Lolo'.

“Hay que poner eso en el análisis. La realidad es que los cuatro que están por pelear el campeonato son de la MLS y ante eso nosotros no tenemos nada que agregar, sino hacer nuestro propio análisis y sacar conclusiones para ver qué mejorar”, continuó el futbolista.

Además de reconocer lo que hizo América en la Leagues Cup, también habló sobre cómo la eliminación afectó directamente el estado anímico de su equipo, “teníamos una ilusión muy grande. No llegamos a donde queríamos y esa es la realidad. Como equipo grande no nos gusta perder en nada. Nos toca evaluar y ver qué hicimos bien y qué hicimos mal porque queda mucho camino por recorrer. Nos venimos muy tristes porque queríamos llegar hasta el último día, teníamos ilusión de jugar la semifinal, pero no ha podido ser”, dijo.

¿Cuándo juega Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

Para los pupilos de Martín Anselmi sí hubo una ventaja, pues el viaje, en el que estuvieron un total de 17 días, estuvieron juntos entre equipo, lo que, de acuerdo a ‘Lolo’ Faravelli sirvió para fortalecer al equipo. “La convivencia fue muy buena, hemos salido fortalecidos como grupos, en la parte humana. Hay que seguir mejorando e intentar ser un equipo día a día mental y futbolísticamente. Si hay un rasgo que nos identificó desde este proceso es que pocas veces miramos a lo lejos”, puntualizó.

Ahora el siguiente desafío de Cruz Azul será la visita al Querétaro el próximo 23 de agosto, en un duelo que encontrará al segundo mejor equipo de la clasificación (hasta el momento), con el peor equipo de la tabla general, el único que hasta ahora no ha sumado ni un punto.