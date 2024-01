Lorenzo Faravelli asegura que Cruz Azul no quiere dejar nada al azar

La Máquina de Cruz Azul no ha ganado en lo que va del Clausura 2024, una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y un empate frente a Juárez tienen al conjunto cementero con un punto de seis posibles en el arranque del torneo del futbol mexicano.

Con dos partidos en los que Cruz Azul tuvo muchas llegadas al arco rival, en la Noria no se piensa que sea cuestión de mala suerte y en cuanto a la plantilla, tratarán de no dejar nada a la suerte en los partidos que restan del Clausura 2024.

“No sé si mala suerte, entiendo que el fútbol hay una parte que depende de la suerte. Nosotros intentamos hacer como equipo que esa parte de la suerte sea lo mínimo, que las cosas las tratemos que dependan de nosotros. Me parece que más allá del resultado que están ahí es la realidad, hemos empatado, un perdido, y puertas adentro hacemos un análisis de cada partido, también de cada entrenamiento. No muestran imágenes de todos los días y si tenemos que hacer un análisis del trabajo, de ver que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, hay un montón de cosas que hicimos bien y como bien dijiste para jugar al fútbol para mí los equipos que juegan fútbol y generan situaciones nosotros sobre todo en el segundo partido hicimos eso, si logramos sostener eso vamos a estar más cerca”, mencionó Lorenzo Faravelli en entrevista para Azteca Deportes.

La conexión de Faravelli con sus compañeros

Por otro lado el famoso “Lolo” habló de la conexión y buen entendimiento que ha formado con jugadores como Erik Lira y Carlos Rodríguez en el medio campo celeste.

“Bien me parece que se han dado dos partidos que sí ganamos es distinto, con Pachuca se presentó con mucha transiciones, ninguno de los dos equipos controlando totalmente la posesión de la pelota, muchas situaciones. El segundo partido muy distinto ya podemos controlar el juego, la pelota eso nos llevó a generar situaciones, estuvimos más cerca de ganarlo, después cuestión de los compañeros no solo con ellos dos (Erik Lira y Carlos Rodríguez) con todos, ir conociéndonos que le gusta, no le gusta, dónde le doy el pase, donde no yveso va a llevar su tiempo, el día a día pero los chicos lo están haciendo bien, estamos en un proceso de construcción de equipo que ya se han visto cosas y ojalá eso nos acerque a ganar, qué es lo que buscamos”, confesó Faravelli.

Cruz Azul tendrá una semana de nueve puntos con la Jornada doble, primero recibiendo a Mazatlán y a Xolos de Tijuana en la capital del país, y visitar el próximo viernes a Querétaro.

