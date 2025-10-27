deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26

La Liga BBVA MX no se encuentra en el videojuego, aunque sí aparecen varios futbolistas aztecas, entre los que destacan los que juegan en el viejo continente

Los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26
@miseleccionmx
Los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26
José Alejandro
Tendencia
Compartir

Obed Vargas, Johan Vásquez y Alex Padilla son los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26. Los futbolistas se unen a varios de sus compatriotas, para así sumar a 12 elementos aztecas que aparecen en el videojuego. La mayoría son de Europa, como Raúl Jiménez, quien es el mayor asistidor en la Premier League .

La mayoría de los aztecas no juegan en la Liga BBVA MX, la cual no aparece en el videojuego por una gran razón, pese a los rumores de un posible regreso para este año . No obstante, se unen a la lista mundial de grandes elementos con el rostro escaneado, un proceso en el que se utiliza tecnología para recrear con la mayor precisión los rasgos faciales de los futbolistas.

EA FC 26
@miselecciónmx
Obed Vargas, Johan Vásquez y Alez Padilla son los 3 nuevos jugadores mexicanos que están en el EA FC 26

Los mexicanos que aparecen en el EA FC 26 con el rostro escaneado

En el EA FC 26 aparecen 12 mexicanos con el rostro escaneado, de los cuales 8 juegan en el extranjero y 4 en la Liga BBVA MX. Estos son los futbolistas:
Ligas del extranjero

  1. Raúl Jiménez – Fulham
  2. Santiago Gimenez – Milan
  3. Hirving Lozano – San Diego FC
  4. Edson Álvarez – Fenerbahçe
  5. Johan Vásquez – Genoa
  6. Alex Padilla – Club Athletic
  7. Obed Vargas – Seattle Sounders
  8. Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

Liga BBVA MX

  1. Alexis Vega – Toluca
  2. Jorge Sánchez – Cruz Azul
  3. Roberto Alvarado – Chivas
  4. Juan Sánchez Purata – Tigres

TE PUEDE INTERESAR:

La razón de por qué no aparece la Liga BBVA MX en el EA FC 26

La Liga BBVA MX no aparece en el EA FC 26, ya que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, para el videojuego eFootball. Lo anterior, pese a que los dirigentes negociaron con Electronic Arts.

De acuerdo con un medio mexicano, la Liga BBVA MX no pudo negociar debido a la exclusividad de América, Chivas, Pumas y Tigres, pese a los rumores que apuntaban un regreso en el EA FC 26 que salió al mercado el 26 de septiembre.

Mexicanos en el Mundo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×