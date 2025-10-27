Obed Vargas, Johan Vásquez y Alex Padilla son los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26. Los futbolistas se unen a varios de sus compatriotas, para así sumar a 12 elementos aztecas que aparecen en el videojuego. La mayoría son de Europa, como Raúl Jiménez, quien es el mayor asistidor en la Premier League .

La mayoría de los aztecas no juegan en la Liga BBVA MX, la cual no aparece en el videojuego por una gran razón, pese a los rumores de un posible regreso para este año . No obstante, se unen a la lista mundial de grandes elementos con el rostro escaneado, un proceso en el que se utiliza tecnología para recrear con la mayor precisión los rasgos faciales de los futbolistas.

@miselecciónmx Obed Vargas, Johan Vásquez y Alez Padilla son los 3 nuevos jugadores mexicanos que están en el EA FC 26

Los mexicanos que aparecen en el EA FC 26 con el rostro escaneado

En el EA FC 26 aparecen 12 mexicanos con el rostro escaneado, de los cuales 8 juegan en el extranjero y 4 en la Liga BBVA MX. Estos son los futbolistas:

Ligas del extranjero



Raúl Jiménez – Fulham Santiago Gimenez – Milan Hirving Lozano – San Diego FC Edson Álvarez – Fenerbahçe Johan Vásquez – Genoa Alex Padilla – Club Athletic Obed Vargas – Seattle Sounders Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

Liga BBVA MX



Alexis Vega – Toluca Jorge Sánchez – Cruz Azul Roberto Alvarado – Chivas Juan Sánchez Purata – Tigres

La razón de por qué no aparece la Liga BBVA MX en el EA FC 26

La Liga BBVA MX no aparece en el EA FC 26, ya que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, para el videojuego eFootball. Lo anterior, pese a que los dirigentes negociaron con Electronic Arts.

De acuerdo con un medio mexicano, la Liga BBVA MX no pudo negociar debido a la exclusividad de América, Chivas, Pumas y Tigres, pese a los rumores que apuntaban un regreso en el EA FC 26 que salió al mercado el 26 de septiembre.