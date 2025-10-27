Los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26
La Liga BBVA MX no se encuentra en el videojuego, aunque sí aparecen varios futbolistas aztecas, entre los que destacan los que juegan en el viejo continente
Obed Vargas, Johan Vásquez y Alex Padilla son los 3 nuevos jugadores mexicanos que tienen el rostro escaneado en el EA FC 26. Los futbolistas se unen a varios de sus compatriotas, para así sumar a 12 elementos aztecas que aparecen en el videojuego. La mayoría son de Europa, como Raúl Jiménez, quien es el mayor asistidor en la Premier League .
La mayoría de los aztecas no juegan en la Liga BBVA MX, la cual no aparece en el videojuego por una gran razón, pese a los rumores de un posible regreso para este año . No obstante, se unen a la lista mundial de grandes elementos con el rostro escaneado, un proceso en el que se utiliza tecnología para recrear con la mayor precisión los rasgos faciales de los futbolistas.
Los mexicanos que aparecen en el EA FC 26 con el rostro escaneado
En el EA FC 26 aparecen 12 mexicanos con el rostro escaneado, de los cuales 8 juegan en el extranjero y 4 en la Liga BBVA MX. Estos son los futbolistas:
Ligas del extranjero
- Raúl Jiménez – Fulham
- Santiago Gimenez – Milan
- Hirving Lozano – San Diego FC
- Edson Álvarez – Fenerbahçe
- Johan Vásquez – Genoa
- Alex Padilla – Club Athletic
- Obed Vargas – Seattle Sounders
- Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
Liga BBVA MX
- Alexis Vega – Toluca
- Jorge Sánchez – Cruz Azul
- Roberto Alvarado – Chivas
- Juan Sánchez Purata – Tigres
La razón de por qué no aparece la Liga BBVA MX en el EA FC 26
La Liga BBVA MX no aparece en el EA FC 26, ya que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, para el videojuego eFootball. Lo anterior, pese a que los dirigentes negociaron con Electronic Arts.
De acuerdo con un medio mexicano, la Liga BBVA MX no pudo negociar debido a la exclusividad de América, Chivas, Pumas y Tigres, pese a los rumores que apuntaban un regreso en el EA FC 26 que salió al mercado el 26 de septiembre.