Los 5 jugadores a seguir en el PGA Championship

El segundo Major del año en la rama varonil está a la vuelta de la esquina. Este jueves comenzará la edición 103 del PGA Championship. Por ello, en TV Azteca Deportes te decimos quiénes son los 5 jugadores a seguir durante esta semana.

¿Podrá alguno de ellos escribir su nombre en los libros de historia al quedarse con el título en el Ocean Course de Kiawah Island?

5. Jordan Spieth

Una de las mejores historias del golf esta temporada ha sido el resurgimiento de Jordan Spieth. Tras un par de años en los que competía cada vez que se le ponía a prueba, Spieth pasó por una larga sequía de títulos después de obtener su cuarto major en el Open Championship de 2017.

De repente, el putt que siempre parecía tan sencillo para el golfista, de 27 años, se convirtió en su talón de Aquiles, pero en 2021, ha encontrado la vieja magia. En abril, culminó su sequía de triunfos en el Valero Texas Open e inmediatamente terminó T3 la semana siguiente en el Masters, su quinto top-3 en ocho presentaciones en Augusta National.

Una victoria en Kiawah Island convertiría a Spieth en el sexto jugador en completar el Career Grand Slam.

4. Xander Schauffele

Siempre hay una lista de jugadores que se piensa podrían ganar su primer major. Con 27 años, Xander Schauffele está en esa lista. El Novato del Año 2017 del PGA TOUR ya tiene cuatro victorias en su carrera, pero ese número parece que debería ser más grande.

También parece que debería tener al menos un Major o dos dada la frecuencia con la que se mete en la pelea. En 15 Majors jugados, Schauffele ha fallado el corte solo una vez (en el PGA Championship 2017).

¡OJO! En ocho de esos inicios ha finalizado en el top-10, incluido un T2 en el Masters de 2018 y 2019, así como un T3 en el U.S. Open de 2019 y el Masters de 2021. No olviden a Schauffele. Está preparado para consagrar su carrera.

3. Dustin Johnson

Todos en Kiawah Island soñarán con alzar el Trofeo Wanamaker una vez que termine el campeonato, pero tiene tanto deseo de hacerlo como el número 1 del mundo, Dustin Johnson, ya que el PGA Championship se juega en su estado natal de Carolina del Sur.

El campeón del Masters 2020 ha estado fuera de ritmo desde finales de febrero. Inusualmente, falló el corte en su defensa del título de The Masters en abril, su único corte perdido de la temporada, y no ha registrado un top-10 desde que terminó octavo en el Genesis Invitational a mediados de febrero.

Aún así, el dos veces ganador de Majors es un jugador al que debes vigilar en Kiawah Island. En 46 torneos grandes disputados en su carrera, Johnson ha terminado entre los 10 primeros en 20 ocasiones. Ha sido subcampeón en el PGA Championship dos veces (2019 y 2020). Una gran victoria en Palmetto State sería un gran impulso para D.J. para salga de su mala racha.

2. Justin Thomas

Justin Thomas es un gran jugador y lo demuestran sus números. Con solo 28 años, Thomas ya cuenta con 14 victorias en el PGA TOUR. Entre esas victorias se encuentran dos World Golf Championships, dos eventos de los Playoffs, un Players Championship (2021) y, por supuesto, el PGA Championship 2017, que ganó en Quail Hollow.

No hay nada que nos disguste del juego de Thomas. No tiene debilidades. Thomas siempre aparece en la primera página de la tabla de clasificación y no vemos que eso sea diferente en Kiawah. Su objetivo principal en esta etapa es aumentar su total de victorias en Majors.

1.Rory McIlroy

Pocos pensábamos en Rory McIlroy como candidato para un Major en 2021. Sin embargo, se reunió con su viejo amigo Quail Hollow dos semanas antes del inicio del PGA Championship.

Sorprendentemente, McIlroy no había ganado en el PGA TOUR desde el WGC-HSBC Champions en noviembre de 2019, hasta que triunfó en el Wells Fargo por tercera vez en su carrera hace dos domingos, una victoria que no podría haber llegado en mejor momento para su confianza y la parte del calendario de golf que está por delante.

Eso provocó que el norirlandés pasara de ser un gran signo de interrogación a ser un contendiente serio.

Ah, y una nota más sobre McIlroy: La última vez que se jugó el PGA Championship en Kiawah Island (2012), él ganó con un récord de ocho golpes de ventaja.