Entre tantas figuras extranjeras, América tiene al mexicano que más pesa en la cancha

Henry Martín, el capitán del conjunto del América, se ha consolidado como el futbolista mexicano más productivo y determinante en lo que va del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. A lo largo de 13 partidos disputados, el ariete de las Águilas registra una cifra notable de 10 goles y 3 asistencias, participando directamente en 13 anotaciones para la causa del equipo de Coapa.

Henry Martín atraviesa por un momento dulce de cara al arco rival. Su capacidad para definir en momentos clave y su visión para habilitar a sus compañeros en el frente de ataque lo sitúan como el estandarte ofensivo de la plantilla americanista y como el referente azteca con mejores registros en el certamen.

Esta cosecha cobra mayor relevancia al comparar su rendimiento con la temporada inmediato anterior (2025-26). Henry registró números más discretos condicionados por la rotación y molestias físicas, cerrando con 1 gol y 1 asistencia. En el presente Apertura, el atacante yucateco ha superado con creces dicho registro en solo 13 fechas, demostrando un repunte futbolístico indispensable para el esquema de las Águilas.

Aunque Henry lidera con firmeza el rubro entre los futbolistas nacidos en México en la tabla de goleo en el campeonato, el venezolano Salomón Rondón se ubica en el primer puesto con 13 goles anotados, mientras el líder de asistencias para gol del Apertura 2026 es el jugador del Toluca, Helinho con 6 asistencias.

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Top 5 de goleadores en el Apertura 2026

Salomón Rondón - 16 goles

Henry Martín - 10 goles

Juninho - 9 goles

Federico Viñas - 8 goles

Juan Brunetta - 8 goles

