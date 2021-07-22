Los diferentes aparatos usados en la gimnasia

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 te compartimos todo lo complementario que se utiliza en esta disciplina. Este deporte olímpico es dividido por varios aparatos de gimnasia que algunos de ellos también son exclusivos para cada género.

Conoce más sobre la gimnasia artística | El ABC de Tokyo 2020

Gimnasia Olímpica

Los aparatos utilizados en la categoría masculina tienen como objetivo realzar la fuerza y el equilibrio del gimnasta, mientras que, los que son utilizados en la categoría femenina son para poner en evidencia la belleza de la gimnasia y la flexibilidad.

Los aparatos utilizados en la gimnasia son:

Solo

La prueba de piso dura 70 segundos en los hombres y 90 segundos en las mujeres, se lleva a cabo en un campo de 12 metros de largo por 12 metros de ancho.

Debe hacer una coreografía compuesta por varios elementos, los cuales se clasifican según una tabla hecha por la Federación Internacional por dificultad.

El gimnasta debe hacer su coreografía por toda el área cubriendo las extremidades, pero sin salir con ninguna parte del cuerpo. Si esta fuera del área válida, entonces el gimnasta será penalizado en puntos.

En la gimnasia femenil de suelo la coreografía es acompañada por una música, la cual combina con la misma. En la gimnasia masculina eso no sucede.

Salto

Aquí el gimnasta comienza con una carrera en una pista de 25 metros de después hace un salto en un pequeño trampolín y luego apoya las dos manos en la mesa de salto y en este da un impulso para su movimiento. El movimiento central se compone de diferentes revoluciones del cuerpo en el aire.

El aparato tiene como dimensiones 1.2 metros de largo, 95 centímetros de ancho y 1.35 metros de altura. La versión femenina tiene 1.25 metros de largo. Estos dos aparatos de gimnasia arriba son los únicos ejecutados por los dos géneros.

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Caballo con tirantes

Se utiliza un caballo de 1.15 metros de altura con tirantes distanciados entre ellos, 40 a 45 centímetros, y el caballo en sí tiene 1.60 metros de largo y 35 segundos de altura. Aquí los movimientos son esencialmente de rotaciones y apoyos usando la fuerza de los brazos.

Anillos

Aquí el gimnasta queda a 2.80 metros del suelo, apoyado en anillos con 18 centímetros de diámetro que están suspendidas a través de un cable atado a cada una de ellas.

El atleta necesita ayuda de otras personas para conseguir subir a las anillas.

Barras paralelas

Como el nombre ya dice, está compuesto por dos barras paralelas que están apoyadas con algunos postes y quedan a 2 metros de alturas y tienen ambas XNXX de longitud.

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Dominadas

Esta barra queda suspendida a 2,8 metros de altura, siendo cilíndrica con 2,8 centímetros de diámetro a pesar de que estas marcas no son totalmente fijas y pueden variar un poco.

La barra se sujeta con cables de seguridad a los postes para que ésta no salga y poner en cuestión el físico del gimnasta.

Estos aparatos de gimnasia se utilizan exclusivamente por hombres.

Barras Asimétricas

Se colocan dos barras suspendidas apoyadas por postes, los cuales sujetan las barras a ellos con cables de seguridad para que queden bien fijos en el suelo.

La barra más alta se queda a 2,50 metros del suelo y la más baja queda a 1,70 metros.

Cada barra tiene 2,4 metros de largo y 4 centímetros de diámetro.

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Traba de Equilibrio

Para finalizar, tenemos la viga de equilibrio, en la cual la gimnasta debe ejecutar una serie de movimientos sobre una viga que tiene 10 centímetros de ancho, 5 metros de largo (pudiendo así hacer a voluntad los movimientos que desea) y esta a 1,25 metros de largo altura.

La viga está revestida con un material que absorbe bien el choque y hace que con el aparato se mantenga firme en su lugar también. Exclusivo de mujeres.

Algunos de los aparatos utilizados en la gimnasia olímpica, especialmente aquellos que requieren fuerza para apoyarse en algo, utilizan polvo de magnesio en las manos para que estas no se alejen tanto y no resbalen.

